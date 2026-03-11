El duelo entre Selección de béisbol de México y Selección de béisbol de Italia promete ser uno de los más intensos del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Ambos equipos se enfrentarán en el diamante del Minute Maid Park, ubicado en Houston, con el objetivo de quedarse con el segundo boleto hacia los cuartos de final del torneo internacional. El partido de la novena mexicana se jugará este miércoles 11 de marzo a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) . Si quieres conocer a qué hora se juega y en qué canal ver el México vs. Italia en vivo, aquí te contamos todos los detalles de la transmisión.

En México, el enfrentamiento del combinado tricolor frente a Italia podrá verse en televisión abierta a través de Canal 5 y Canal 9. También estará disponible en televisión de paga mediante ESPN. Para quienes prefieren seguir el partido por internet, la transmisión en streaming estará habilitada en las plataformas Disney+ en su plan Premium y ViX en su versión Plus.

Por su parte, los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán ver el juego entre México e Italia a través de FS1, dentro de la cobertura de FOX Sports. Además, el partido también podrá seguirse en línea mediante servicios como Fubo, FOX Sports App, Tubi, FOX Deportes y Fox One, dependiendo de la programación oficial del torneo.

En el resto de países de Latinoamérica, el compromiso del Clásico Mundial de Béisbol podrá verse a través de ESPN y mediante streaming en Disney+ en su plan Premium. De esta manera, los fanáticos del béisbol podrán seguir en vivo este partido clave que definirá el rumbo del Grupo B en el torneo internacional.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 18:00 Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plsu Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 P.m. PT FOX Sports, FOX Deportes, Fubo, FOX Sports App, Tubi y Fox One

Horario para ver el juego México vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

18:00 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica

19:00 en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador

20:00 en Cuba, Venezuela, Canadá, Bolivia y Puerto Rico

21:00 en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay

En Estados Unidos

8 p.m. ET

7 p.m. CT

6 p.m. MT

5 p.m. PT