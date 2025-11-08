Cruz Azul y Pumas UNAM bajan el telón de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, en un choque que promete emociones antes de dar paso a los cuartos de final de la Liguilla MX. Este sábado 8 de noviembre, a las 21:05 horas del Tiempo de Centro de México, ambos equipos se medirán en el Estadio Banorte —nuevo nombre del histórico Estadio Azteca—, escenario donde tantas veces se han escrito capítulos inolvidables del futbol mexicano.

La Máquina Cementera llega a la cita con 35 puntos en la cima de la tabla y con la mira puesta en cerrar la fase regular como líder absoluto. Sin embargo, no puede confiarse: Toluca y América le pisan los talones con 34 unidades, mientras que Tigres acecha con 33. Cada resultado de esta jornada podría alterar el tablero final rumbo a la Liguilla.

Para Pumas, el encuentro representa más que un trámite de calendario. Los universitarios buscan reafirmar su espíritu competitivo y cerrar con dignidad una campaña marcada por altibajos. Frente a un Cruz Azul sólido y con hambre de título, el equipo auriazul tratará de aguarle la fiesta a los celestes y encender su propio orgullo antes del cierre del torneo.

¿Quieres mirar el juego entre Cruz Azul y Pumas UNAM en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Liga MX 2025?

El partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por Torneo Apertura de la Liga MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Liga MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM en vivo por la Liga MX 2025

Partido : Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por la Jornada 17 del Apertura de la Liga MX

: Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por la Jornada 17 del Apertura de la Liga MX Fecha : 08/11/2025

: 08/11/2025 Horario : 21:05 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 21:05 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Azteca Banorte de la Ciudad de México (México)

