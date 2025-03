El Benfica buscará poner el ‘freno’ al FC Barcelona, uno de los favoritos a ganar la Champions League 2024-25, cuando se enfrenten por el partido de ida de los octavos de final desde el Estadio Da Luz de Lisboa, Portugal. La UEFA ha designado al árbitro alemán Felix Zwayer para pitar en este juego.

Con 53 puntos en 23 partidos, el conjunto luso dirigido por Bruno Lage se ubica como el líder en la tabla de posiciones de la Primeira Liga a lado del Sporting Lisboa. Consiguió llegar a los octavos de final de la Champions luego de eliminar al Mónaco francés en los playoffs por un apretado 4-3.

En la fase de la liguilla, “O Glorioso” (“El Glorioso”) estuvo cerca de vencer al FC Barcelona. Lamentablemente, los de Hansi Flick remontaron el juego a 4-3 en los minutos finales.

El FC Barcelona llegará con la motivación al tope al partido contra el Benfica luego de golear (4-0) a la Real Sociedad en LaLiga donde, actualmente, es el líder con 64 unidades.

¿Cuándo juega Benfica - FC Barcelona por Champions League 2025?

El partido entre Benfica y FC Barcelona se juega el miércoles 5 de marzo en el Estadio da Luz de Lisboa a partir de las 21:00 horas de Madrid.

¿Dónde ver Benfica - FC Barcelona por los octavos de final de la UEFA Champions League 2024-25?

El juego Benfica vs. FC Barcelona se podrá ver en la señal de los canales M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV) , M+ Liga de Campeones 4 (dial 180 de Movistar Plus+ o dial 276 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.

Últimos partidos del Benfica - FC Barcelona

2024/2025 | Benfica 4-5 FC Barcelona

2021/2022 | FC Barcelona 0-0 Benfica

2021/2022 | Benfica 3-0 FC Barcelona

2012/2013 | FC Barcelona 0-0 Benfica

2012/2013 | FC Barcelona 0:2 Benfica

2005/2006 | FC Barcelona 2-0 Benfica

2005/2006 | Benfica 0-0 FC Barcelona

1991/1992 | FC Barcelona 2-1 Benfica

1991/1992 | Benfica 0-0 FC Barcelona

1960/1961 | Benfica 3-2 FC Barcelona