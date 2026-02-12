Este jueves 12 de febrero hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque jugará el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona por la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El partido, que es imperdible, se disputará en el Riyadh Air Metropolitano. Si te interesa saber a qué hora iniciará el encuentro y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés, llegaste a la nota correcta.
Es necesario mencionar que el conjunto culé llega al compromiso tras haber vencido 2-1 al Albacete en los cuartos de final de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero esta vez frente a un rival que también es serio candidato al título: el ‘Atleti’, que está muy cerca de la final del certamen por haber goleado 5-0 al Real Betis.
¿A qué hora ver EN VIVO el Atlético de Madrid - FC Barcelona en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Copa del Rey este jueves 12 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlético de Madrid - FC Barcelona?
Este jueves 12 de febrero de 2026 se podrá ver el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Copa del Rey a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV
- España: Movistar+, TVE La 1, TV3, RTVE Play, fuboTV España
- México: Sky Sports México, Sky+, izzi
- Francia: DAZN France
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Perú: América Televisión, Movistar Deportes Perú
- Ecuador: Canal del Fútbol
- Colombia: Win Play
- Uruguay: Flow TV
- Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision
- Honduras: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- Panamá: Sky Sports Norte
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte