Este jueves 12 de febrero hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque jugará el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona por la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El partido, que es imperdible, se disputará en el Riyadh Air Metropolitano. Si te interesa saber a qué hora iniciará el encuentro y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés, llegaste a la nota correcta.

Es necesario mencionar que el conjunto culé llega al compromiso tras haber vencido 2-1 al Albacete en los cuartos de final de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero esta vez frente a un rival que también es serio candidato al título: el ‘Atleti’, que está muy cerca de la final del certamen por haber goleado 5-0 al Real Betis.

El partido FC Atlético de Madrid - FC Barcelona ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Atlético de Madrid - FC Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Copa del Rey este jueves 12 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlético de Madrid - FC Barcelona?

Este jueves 12 de febrero de 2026 se podrá ver el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Copa del Rey a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV

España: Movistar+, TVE La 1, TV3, RTVE Play, fuboTV España

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

Francia: DAZN France

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Perú: América Televisión, Movistar Deportes Perú

Ecuador: Canal del Fútbol

Colombia: Win Play

Uruguay: Flow TV

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte