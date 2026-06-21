Todo ha quedado listo para la segunda presentación de la selección uruguaya en este Mundial de Fútbol 2026. Este domingo 21 de junio, mira el partido de Uruguay vs. Cabo Verde a través de la señal de Antel TV, a partir de las 19:00 horas Montevideo, para seguir el enfrentamiento en señal abierta . La garra charrúa tiene que salir a relucir en este encuentro, pues urgen de 3 puntos para escalar a la primera posición del grupo y no depender del juego ante España en la última fecha.

Descubra dónde ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde en vivo en directo por el Mundial de Fútbol 2026 en TV abierta. Revise la guía completa con horarios y canales de TV gratis online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver ANTEL TV EN VIVO, Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026?

La plataforma audiovisual transmitirá en todo el territorio uruguayo la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentará a la selección de Uruguay contra su similar de Cabo Verde este domingo 21 de junio desde las 19:00 horas Montevideo. Para acceder al encuentro solo debes conectar desde cualquier dispositivo móvil. Para el caso de dispositivos móviles descargando la app en Play Store o Apple Store, y para computadoras personales (PC y MAC) ingresando a la web www.anteltv.com.uy.

Es posible ingresar a Antel TV desde cualquier parte del mundo. Igualmente, no todos los contenidos se pueden visualizar desde cualquier territorio, ya que los derechos de emisión dependen de cada contenido.

¿Cómo contratar Antel TV para ver Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO?

Existen dos modalidades para acceder al contenido de Antel TV y poder disfrutar del partido por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026.

Alquiler. El alquiler se identifica en amarillo. Los contenidos disponibles como alquiler no están incluidos en ninguna suscripción.

Suscripción mensual. El contenido de suscripción está identificador en color celeste. Existen diferentes suscripciones a diferentes paquetes de contenidos.

Puedes acceder a la información para pagar una suscripción o alquiler del servicio en el enlace que te comparto.

Horario, TV y dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO desde EE.UU. por el Mundial 2026

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos

Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos Horario: 19:00 horas Uruguay

19:00 horas Uruguay Canal TV: Antel TV Canal 5

Antel TV Canal 5 Streaming: Web oficial de Antel TV