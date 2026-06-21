La selección de Uruguay vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo enfrentamiento frente a Cabo Verde, un partido que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos. La Celeste buscará imponer su jerarquía internacional y sumar tres puntos importantes para acercarse a los dieciseisavos de final del torneo.
Los aficionados uruguayos y seguidores del Mundial estarán atentos a cada jugada de este compromiso, que podrá verse a través de las plataformas de DIRECTV y DGO en diversos países de Sudamérica. Si quieres saber cómo ver la transmisión EN VIVO por televisión y por internet, además de conocer los horarios oficiales del partido en distintos países, continúa leyendo esta guía completa.
¿Cómo ver DIRECTV Sports y DGO EN VIVO por TV o por internet?
DIRECTV Sports es una de las señales con derechos de transmisión de la Copa Mundial 2026 en varios países de América Latina. Los usuarios podrán seguir el encuentro entre Uruguay y Cabo Verde mediante televisión por suscripción o vía streaming.
Ver DIRECTV Sports por TV
- Canal DIRECTV Sports en los operadores de DIRECTV.
- Señal HD disponible para suscriptores del servicio.
- Cobertura especial con previa, análisis y comentarios en vivo.
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- Descarga la aplicación DGO en dispositivos Android y iOS.
- Compatible con Smart TV, tablets, computadoras y teléfonos móviles.
- Acceso con cuenta activa de DIRECTV o suscripción a DGO.
Además de la transmisión en vivo del partido, DGO ofrece repeticiones, estadísticas, contenidos exclusivos y programación especial del Mundial 2026.
Horarios de Uruguay vs. Cabo Verde por país
El partido entre Uruguay y Cabo Verde se jugará el domingo 21 de junio de 2026.
|País
|Hora
|Uruguay
|7:00 p. m.
|Argentina
|7:00 p. m.
|Chile
|6:00 p. m.
|Paraguay
|6:00 p. m.
|Brasil
|7:00 p. m.
|Bolivia
|6:00 p. m.
|Venezuela
|6:00 p. m.
|Perú
|5:00 p. m.
|Colombia
|5:00 p. m.
|Ecuador
|5:00 p. m.
|Panamá
|5:00 p. m.
|México
|4:00 p. m.
|Costa Rica
|4:00 p. m.
|Guatemala
|4:00 p. m.
|Honduras
|4:00 p. m.
|El Salvador
|4:00 p. m.
|Nicaragua
|4:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|6:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|5:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|4:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|3:00 p. m.
|España
|12:00 a. m. (22 de junio)
|Cabo Verde
|10:00 p. m.