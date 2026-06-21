Uruguay y Cabo Verde se verán las caras en uno de los partidos más esperados de la segunda jornada del Group H en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, este domingo 21 de junio 2026 a partir de las 7 pm (hora de Montevideo) / 6 pm ET / 3 pm PT con la intención de atrapar el liderato de su sector y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Si te encuentras en el territorio uruguayo, sintoniza la señal de Canal 5 para presenciar este duelo que enfrenta a la Celeste contra los Tiburones Azules.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, partido Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?
Puedes ver el partido Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 a través de la señal de Canal 5 de Uruguay (Televisión Nacional) en vivo de forma gratuita a través de internet, televisión abierta o servicios de cable.
|Por Streaming y Aplicaciones
|Por Televisión Abierta
|Por Cable
|Puedes ver la transmisión en vivo las 24 horas y acceder a sus programas a través del Portal de Medios Públicos o viendo la señal oficial en el Canal 5 Uruguay de YouTube.
|Sintoniza la señal de aire analógica o la Televisión Digital Abierta (TDA) de Uruguay (canal varía según tu departamento, por ejemplo, canal 5.1 en Montevideo).
|Está disponible en la grilla de la mayoría de los operadores de televisión para abonados de todo el país (como TCC, Nuevo Siglo, Montecable, DirecTV, o cables locales del interior).
¿Cómo ver VTV Online, partido Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?
Para ver la señal de VTV Uruguay en vivo existen diferentes opciones legales y oficiales tanto por internet como por televisión por suscripción.
📱 Por Internet y Dispositivos Móviles
|Plataforma Oficial Antel TV
|Activación de VTV Fútbol
|Puedes acceder de forma online ingresando al sitio web de Antel TV o descargando su aplicación oficial para dispositivos móviles (iOS y Android).
|Si eres cliente de Antel, debes ingresar a la web o app de MiAntel, iniciar sesión con tu cuenta de Tu ID, asociar tu servicio y presionar el botón “Activar VTV Fútbol” para habilitar los partidos del fútbol uruguayo.
📺 Por Televisión por Cable
- Operadores Disponibles: El canal se encuentra integrado en la grilla de señales de proveedores de televisión para abonados como Montecable y otros operadores del país. Puedes sintonizarlo directamente desde el decodificador de tu hogar.
🌐 Si estás fuera de Uruguay
- GolTV: Para quienes residen en el exterior, la plataforma que cuenta habitualmente con los derechos de transmisión para seguir el fútbol y la programación uruguaya es GolTV Play.
Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: Fecha, horario y estadio
- Partido: Uruguay vs. Arabia Saudita por la Jornada 2 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Fecha: Domingo, 21 de junio de 2026
- Horario: 7 pm (hora de Montevideo) / 1 am del 16 de junio (hora de Riad) / 6 pm ET / 3 pm PT
- Canal TV / Streaming: Canal 5 Uruguay
- Estadio: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)