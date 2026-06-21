Sintonice Canal 5 en vivo por internet para conocer cómo ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde gratis en TV abierta. Siga las alternativas de transmisión oficiales mediante Fútbol VTV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Sintonice Canal 5 en vivo por internet para conocer cómo ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde gratis en TV abierta. Siga las alternativas de transmisión oficiales mediante Fútbol VTV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Uruguay y Cabo Verde se verán las caras en uno de los partidos más esperados de la segunda jornada del Group H en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, este domingo 21 de junio 2026 a partir de las 7 pm (hora de Montevideo) / 6 pm ET / 3 pm PT con la intención de atrapar el liderato de su sector y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Si te encuentras en el territorio uruguayo, sintoniza la señal de Canal 5 para presenciar este duelo que enfrenta a la Celeste contra los Tiburones Azules.

Descubra dónde ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde en vivo en directo por el Mundial de Fútbol 2026 en TV abierta. Revise la guía completa con horarios y canales de TV gratis online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Descubra dónde ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde en vivo en directo por el Mundial de Fútbol 2026 en TV abierta. Revise la guía completa con horarios y canales de TV gratis online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, partido Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 a través de la señal de Canal 5 de Uruguay (Televisión Nacional) en vivo de forma gratuita a través de internet, televisión abierta o servicios de cable.

Por Streaming y AplicacionesPor Televisión AbiertaPor Cable
Puedes ver la transmisión en vivo las 24 horas y acceder a sus programas a través del Portal de Medios Públicos o viendo la señal oficial en el Canal 5 Uruguay de YouTube.Sintoniza la señal de aire analógica o la Televisión Digital Abierta (TDA) de Uruguay (canal varía según tu departamento, por ejemplo, canal 5.1 en Montevideo).Está disponible en la grilla de la mayoría de los operadores de televisión para abonados de todo el país (como TCC, Nuevo Siglo, Montecable, DirecTV, o cables locales del interior).

¿Cómo ver VTV Online, partido Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Para ver la señal de VTV Uruguay en vivo existen diferentes opciones legales y oficiales tanto por internet como por televisión por suscripción.

📱 Por Internet y Dispositivos Móviles

Plataforma Oficial Antel TVActivación de VTV Fútbol
Puedes acceder de forma online ingresando al sitio web de Antel TV o descargando su aplicación oficial para dispositivos móviles (iOS y Android).Si eres cliente de Antel, debes ingresar a la web o app de MiAntel, iniciar sesión con tu cuenta de Tu ID, asociar tu servicio y presionar el botón “Activar VTV Fútbol” para habilitar los partidos del fútbol uruguayo.

📺 Por Televisión por Cable

  • Operadores Disponibles: El canal se encuentra integrado en la grilla de señales de proveedores de televisión para abonados como Montecable y otros operadores del país. Puedes sintonizarlo directamente desde el decodificador de tu hogar.

🌐 Si estás fuera de Uruguay

  • GolTV: Para quienes residen en el exterior, la plataforma que cuenta habitualmente con los derechos de transmisión para seguir el fútbol y la programación uruguaya es GolTV Play.
Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver online el partido Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO HOY 21 de junio por la segunda fecha del grupo H de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver online el partido Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO HOY 21 de junio por la segunda fecha del grupo H de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: Fecha, horario y estadio

  • Partido: Uruguay vs. Arabia Saudita por la Jornada 2 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
  • Fecha: Domingo, 21 de junio de 2026
  • Horario: 7 pm (hora de Montevideo) / 1 am del 16 de junio (hora de Riad) / 6 pm ET / 3 pm PT
  • Canal TV / Streaming: Canal 5 Uruguay
  • Estadio: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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