El Riyadh Air Metropolitano será escenario de un vibrante partido este jueves 12 de febrero, ya que ahí se enfrentarán el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Como no te puedes perder el compromiso, en esta nota se te compartirá los horarios para ver el encuentro, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad. ¡Luego me lo agradeces!

Por si no lo sabías, el conjunto culé llega al compromiso tras haber vencido 2-1 al Albacete en los cuartos de final de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero esta vez frente a un rival que también es serio candidato al título: el ‘Atleti’, que está muy cerca de la final del certamen por haber goleado 5-0 al Real Betis.

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey este jueves 12 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)3:00 pm
Estados Unidos (CT)2:00 pm
Estados Unidos (MT)1:00 pm
Estados Unidos (PT)12:00 pm
España9:00 pm
México (CDMX)2:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Panamá3:00 pm
Costa Rica2:00 pm
El Salvador2:00 pm
Guatemala2:00 pm
Honduras2:00 pm
Nicaragua2:00 pm
Argentina5:00 pm
Brasil (Brasilia)5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Chile (Santiago)5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Bolivia4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Ecuador3:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm
