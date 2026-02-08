Este domingo 8 de febrero , el deporte y la música vuelven a cruzarse en el evento más visto del año: el Super Bowl 2026. Mientras millones de fanáticos esperan el choque decisivo en el emparrillado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, la atención también se concentra en lo que ocurrirá cuando el balón se detenga y el estadio se transforme en un escenario gigante. El halftime show promete ser uno de los momentos más comentados de la noche, con Bad Bunny como protagonista , generando una enorme expectativa en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y gran parte del mundo.

Si no quieres perderte ni un segundo del espectáculo y estás preguntándote a qué hora ver a Bad Bunny EN VIVO en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 según tu país, sigue leyendo. Aquí te contamos los horarios exactos del halftime show para que tengas todo listo y disfrutes uno de los momentos más esperados de la noche.

SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 08/02/2026.- Lista de horarios de diferentes países del mundo para ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, con Bad Bunny, este domingo 8 de febrero desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. FOTO ALFREDO ESTRELLA PARA AFP

¿A qué hora ver a Bad Bunny EN VIVO hoy en el halftime show del Super Bowl 2026?

Para que no te pierdas el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 te enseñaré una lista en la que se indican los horarios para disfrutar el espectáculo en distintos países del mundo.

Sin embargo, debes saber que los horarios son referenciales, ya que pueden variar ligeramente dependiendo de factores como revisiones arbitrales, tiempos muertos y la duración de los drives ofensivos. Lo que sí es un hecho es que todo arrancará una vez concluida la primera mitad del partido New England Patriots vs. Seattle Seahawks.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm / 8:15 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm / 7:15 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm / 6:15 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm / 5:15 pm

Panamá: 8:00 pm / 8:15 pm

México (CDMX): 7:00 pm / 7:15 pm

Puerto Rico: 9:00 pm / 9:15 pm

Costa Rica: 7:00 pm / 7:15 pm

República Dominicana: 9:00 pm / 9:15 pm

El Salvador: 7:00 pm / 7:15 pm

Guatemala: 7:00 pm / 7:15 pm

Honduras: 7:00 pm / 7:15 pm

Nicaragua: 7:00 pm / 7:15 pm

Argentina: 10:00 pm / 10:15 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm / 10:15 pm

Uruguay: 10:00 pm / 10:15 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm / 10:15 pm

Paraguay: 10:00 pm / 10:15 pm

Bolivia: 9:00 pm / 9:15 pm

Venezuela: 9:00 pm / 9:15 pm

Ecuador: 8:00 pm / 8:15 pm

Perú: 8:00 pm / 8:15 pm

Colombia: 8:00 pm / 8:15 pm

Bad Bunny EN VIVO en el Super Bowl 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 8 de febrero 2026

domingo 8 de febrero 2026 Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Levi’s Stadium, Santa Clara, California Horario: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX Canal TV: NBC (USA) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México)

NBC (USA) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México) Streaming: Telemundo (USA) / ViX y Disney Plus (México)