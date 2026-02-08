Conoce a qué hora será la ceremonia de apertura con Green Day en el Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks, este domingo 8 de febrero 2026. (Foto: AFP / Composición Mix)
El Show de Apertura del Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahakws estará protagonizado por Green Day, una famosa e histórica banda de Punk Rock que promete emocionar a todos los asistentes del Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se espera que el show de apertura inicie aproximadamente media hora antes de jugarse el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, por lo que aquí te dejo con la hora exacta de inicio para poder ver este espectáculo.

Revisa en esta nota a qué hora toca Green Day en el Super Bowl 2026 EN VIVO hoy en México, EE.UU. y Puerto Rico. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP y Composición Mag)
¿A qué hora toca Green Day en el Show de Apertura del Super Bowl 2026 desde México, Estados Unidos y Puerto Rico?

Green Day se va a presentar en el Show de Apertura del Super Bowl 2026, una banda con amplio reconocimiento en Estados Unidos. Si vives en EE.UU., mira el show desde las 6:00 p.m. Tiempo del Este o 3:00 p.m. Tiempo del Pacífico, en lo que se espera sean aproximadamente 10 minutos lo que puedan estar tocando esta banda de punk.

Si vives en México, mira a Green Day en el Show de Apertura del Super Bowl 2026 desde las 5:00 p.m. CDMX o si vives en Puerto Rico, desde las 7:00 p.m. Aquí te dejo con el resto de horarios para que puedas seguir esta ceremonia de apertura del juego final de la NFL 2025-26.

PaísHorario
Argentina8:00 p.m.
Bolivia7:00 p.m.
Chile8:00 p.m.
Colombia6:00 p.m.
Ecuador6:00 p.m.
España12:00 a.m.
Centroamérica5:00 p.m.
Paraguay8:00 p.m.
Perú6:00 p.m.
Uruguay8:00 p.m.
Venezuela7:00 p.m.

Green Day en el Show de Apertura del Super Bowl 2026: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: domingo 8 de febrero 2026
  • Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California
  • Horario: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CDMX / 7:00 p.m. Puerto Rico
  • Canal TV: NBC y Telemundo (USA y Puerto Rico) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México)
  • Streaming: Peacock TV (USA y Puerto Rico) / ViX y Disney Plus (México)
