El Show de Apertura del Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahakws estará protagonizado por Green Day, una famosa e histórica banda de Punk Rock que promete emocionar a todos los asistentes del Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se espera que el show de apertura inicie aproximadamente media hora antes de jugarse el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, por lo que aquí te dejo con la hora exacta de inicio para poder ver este espectáculo .

Revisa en esta nota a qué hora toca Green Day en el Super Bowl 2026 EN VIVO hoy en México, EE.UU. y Puerto Rico. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP y Composición Mag)

¿A qué hora toca Green Day en el Show de Apertura del Super Bowl 2026 desde México, Estados Unidos y Puerto Rico?

Green Day se va a presentar en el Show de Apertura del Super Bowl 2026, una banda con amplio reconocimiento en Estados Unidos. Si vives en EE.UU., mira el show desde las 6:00 p.m. Tiempo del Este o 3:00 p.m. Tiempo del Pacífico, en lo que se espera sean aproximadamente 10 minutos lo que puedan estar tocando esta banda de punk.

Si vives en México, mira a Green Day en el Show de Apertura del Super Bowl 2026 desde las 5:00 p.m. CDMX o si vives en Puerto Rico, desde las 7:00 p.m. Aquí te dejo con el resto de horarios para que puedas seguir esta ceremonia de apertura del juego final de la NFL 2025-26.

País Horario Argentina 8:00 p.m. Bolivia 7:00 p.m. Chile 8:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. España 12:00 a.m. Centroamérica 5:00 p.m. Paraguay 8:00 p.m. Perú 6:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m. Venezuela 7:00 p.m.

Fecha: domingo 8 de febrero 2026

domingo 8 de febrero 2026 Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Levi’s Stadium, Santa Clara, California Horario: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CDMX / 7:00 p.m. Puerto Rico

6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CDMX / 7:00 p.m. Puerto Rico Canal TV: NBC y Telemundo (USA y Puerto Rico) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México)

NBC y Telemundo (USA y Puerto Rico) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México) Streaming: Peacock TV (USA y Puerto Rico) / ViX y Disney Plus (México)