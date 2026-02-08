El Show de Apertura del Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahakws estará protagonizado por Green Day, una famosa e histórica banda de Punk Rock que promete emocionar a todos los asistentes del Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se espera que el show de apertura inicie aproximadamente media hora antes de jugarse el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, por lo que aquí te dejo con la hora exacta de inicio para poder ver este espectáculo.
¿A qué hora toca Green Day en el Show de Apertura del Super Bowl 2026 desde México, Estados Unidos y Puerto Rico?
Green Day se va a presentar en el Show de Apertura del Super Bowl 2026, una banda con amplio reconocimiento en Estados Unidos. Si vives en EE.UU., mira el show desde las 6:00 p.m. Tiempo del Este o 3:00 p.m. Tiempo del Pacífico, en lo que se espera sean aproximadamente 10 minutos lo que puedan estar tocando esta banda de punk.
Si vives en México, mira a Green Day en el Show de Apertura del Super Bowl 2026 desde las 5:00 p.m. CDMX o si vives en Puerto Rico, desde las 7:00 p.m. Aquí te dejo con el resto de horarios para que puedas seguir esta ceremonia de apertura del juego final de la NFL 2025-26.
|País
|Horario
|Argentina
|8:00 p.m.
|Bolivia
|7:00 p.m.
|Chile
|8:00 p.m.
|Colombia
|6:00 p.m.
|Ecuador
|6:00 p.m.
|España
|12:00 a.m.
|Centroamérica
|5:00 p.m.
|Paraguay
|8:00 p.m.
|Perú
|6:00 p.m.
|Uruguay
|8:00 p.m.
|Venezuela
|7:00 p.m.
Green Day en el Show de Apertura del Super Bowl 2026: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 8 de febrero 2026
- Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California
- Horario: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CDMX / 7:00 p.m. Puerto Rico
- Canal TV: NBC y Telemundo (USA y Puerto Rico) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México)
- Streaming: Peacock TV (USA y Puerto Rico) / ViX y Disney Plus (México)