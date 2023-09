La séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional 2023 llega con uno de los clásicos más esperados del fútbol argentino: River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO y EN DIRECTO desde La Bombonera, este domingo 1 de octubre a partir de las 13:00 horas USA (ET) | 11:00 horas CDMX . Podrás ver la transmisión desde USA, vía Paramount+, TyC Sports Internacional, ViX. Si deseas ver la transmisión Stream online, tienes opciones como Flow, DirecTV Go y Telecentro Play (se debe tener contratado el servicio de cable).

Ficha del clásico argentino Boca vs River

Fecha: Domingo 1 de octubre

Domingo 1 de octubre Ubicación: La Boca, Bs As, Argentina

La Boca, Bs As, Argentina Estadio: La Bombonera

La Bombonera Horario: 13:00 horas USA (ET) | 11:00 horas MX

A qué hora se verá el Superclásico: Boca vs River

El encuentro más esperado de la Superliga Argentina podrá ser seguido por los siguientes horarios:

13:00 horas USA (ET) | Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Bolivia y Venezuela

11:00 horas | México

14:00 horas | Argentina, Chile, Uruguay y Brasil:

19:00 horas | España

¿A qué hora ver Boca vs River desde USA?

Horario Ciudad / Estado 1:00 p. m. AT (UTC-4) (UTC-4)

Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) 1:00 p. m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut 12:00 p. m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama 11:00 p. m. MT (UTC-7) - Hora de Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona 10:00 p. m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California

¿Cómo ver Boca vs River en vivo desde USA?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Estados Unidos Paramount+, TyC Sports Internacional, ViX

¿Cómo ver Boca vs River en vivo desde México?

PAÍS CANALES TV / STREAMING México ESPN y Star+

¿Cómo ver Boca vs River en vivo desde Latinoamérica?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay ESPN, TNT Sports, Star Plus y AFA Play.

Posibles alineaciones Boca vs River

Boca: Romero; Blondel, Figal, Rojo y Fabra; Pol Fernández, Equi Fernández, Medina; Advíncula, Cavani y Janson o Barco.

River: Armani; Simón, P. Díaz, R. Funes Mori, Casco; Enzo Pérez, Aliendro; Nacho Fernández, De la Cruz, Barco; Borja.