Este martes 21 de abril hay rumor de buen fútbol, pues el Real Madrid chocará con el Alavés en el Santiago Bernabéu por la Fecha 33 de LaLiga 2026. Este es un partido imperdible. Es por eso que aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Luego de empatar 1-1 con el Girona en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará regresar al camino del triunfo ante su gente. Sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a sumar de a tres de visita, sobre todo porque también llega al duelo tras una igualdad (3-3 con Real Sociedad).
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Alavés en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2026 este martes 21 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:30 pm
- Estados Unidos (CT): 2:30 pm
- Estados Unidos (MT): 1:30 pm
- Estados Unidos (PT): 12:30 pm
- México (CDMX): 1:30 pm
- España: 9:30 pm
- Puerto Rico: 3:30 pm
- República Dominicana: 3:30 pm
- Panamá: 2:30 pm
- Costa Rica: 1:30 pm
- El Salvador: 1:30 pm
- Guatemala: 1:30 pm
- Honduras: 1:30 pm
- Nicaragua: 1:30 pm
- Argentina: 4:30 pm
- Brasil (Brasilia): 4:30 pm
- Uruguay: 4:30 pm
- Chile (Santiago): 4:30 pm
- Paraguay: 4:30 pm
- Bolivia: 3:30 pm
- Venezuela: 3:30 pm
- Ecuador: 2:30 pm
- Perú: 2:30 pm
- Colombia: 2:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Alavés?
Este martes 21 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte