Este martes 21 de abril hay rumor de buen fútbol, pues el Real Madrid chocará con el Alavés en el Santiago Bernabéu por la Fecha 33 de LaLiga 2026. Este es un partido imperdible. Es por eso que aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Luego de empatar 1-1 con el Girona en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará regresar al camino del triunfo ante su gente. Sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a sumar de a tres de visita, sobre todo porque también llega al duelo tras una igualdad (3-3 con Real Sociedad).

El partido Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2026 apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Alavés en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2026 este martes 21 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:30 pm

Estados Unidos (CT): 2:30 pm

Estados Unidos (MT): 1:30 pm

Estados Unidos (PT): 12:30 pm

México (CDMX): 1:30 pm

España: 9:30 pm

Puerto Rico: 3:30 pm

República Dominicana: 3:30 pm

Panamá: 2:30 pm

Costa Rica: 1:30 pm

El Salvador: 1:30 pm

Guatemala: 1:30 pm

Honduras: 1:30 pm

Nicaragua: 1:30 pm

Argentina: 4:30 pm

Brasil (Brasilia): 4:30 pm

Uruguay: 4:30 pm

Chile (Santiago): 4:30 pm

Paraguay: 4:30 pm

Bolivia: 3:30 pm

Venezuela: 3:30 pm

Ecuador: 2:30 pm

Perú: 2:30 pm

Colombia: 2:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Alavés?

Este martes 21 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+, izzi

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte