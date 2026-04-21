Si hay un partido que promete grandes emociones este martes 21 de abril, ese sin duda es el Real Madrid vs. Alavés por la Fecha 33 de la LaLiga. El encuentro, que se disputará en el Santiago Bernabéu, arrancará a las 9:30 pm en España, 3:30 pm ET, 1:30 pm en CDMX. Por suerte para ti, podrá ser visto en México vía SKY Sports. En esta nota te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

Luego de empatar 1-1 con el Girona en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará regresar al camino del triunfo ante su gente. Sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a sumar de a tres de visita, sobre todo porque también llega al duelo tras una igualdad (3-3 con Real Sociedad).

El Real Madrid vs. Alavés por LaLiga es un partido imperdible para todo amante del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.