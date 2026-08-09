La exitosa serie “Reacher” se alista para regresar y, para tranquilidad de sus fans, Amazon Prime Video ya hizo oficial el calendario completo de estrenos de su cuarta temporada. Así, si eres de los que acomodan la semana en función de un buen thriller de acción, esta guía de Gestión Mix está pensada para que tengas a la mano las fechas y horarios de cada capítulo de la nueva etapa del programa encabezado por Alan Ritchson. ¡Es momento de ir separando espacio en la agenda!

Vale precisar que la cuarta temporada de la ficción está basada en “Gone Tomorrow”, el decimotercer libro de la saga de Lee Child.

De esta manera, la historia se centra Reacher durante un encuentro nocturno en el metro con una mujer que, cree él, muestra señales de llevar una bomba encima.

Lo que sigue lo arrastra a una conspiración mucho más grande que la de la anterior tanda de episodios.

A continuación, mira el tráiler de “Reacher” - Temporada 4:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “REACHER” - TEMPORADA 4

La cuarta entrega de la serie de Amazon Prime Video se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse entre agosto y septiembre del 2026.

Y, como ya es costumbre en la producción, los tres primeros episodios llegan juntos el mismo día. Desde ahí, la plataforma libera un capítulo nuevo cada semana.

Episodio 1 - “The City of Brotherly Love”: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Episodio 2 - “Cage Fight”: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Episodio 3 - “One Small Step”: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Episodio 4 - “Karambits and Pieces”: miércoles 19 de agosto del 2026

miércoles 19 de agosto del 2026 Episodio 5 - “Bridge”: miércoles 26 de agosto del 2026

miércoles 26 de agosto del 2026 Episodio 6 - “Plum Out of Luck”: miércoles 2 de septiembre del 2026

miércoles 2 de septiembre del 2026 Episodio 7 - “Vote for Sampson”: miércoles 9 de septiembre del 2026

miércoles 9 de septiembre del 2026 Episodio 8 - “Cut” (final de temporada) miércoles 16 de septiembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “REACHER” - TEMPORADA 4?

Al igual que el resto de la serie, se espera que la temporada 4 de “Reacher” lance sus capítulos respetando el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los miércoles Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los miércoles Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER LA CUARTA TEMPORADA DE “REACHER”?

Tal como te puedes imaginar, la temporada 4 de “Reacher” estará disponible de manera exclusiva en el catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que los usuarios pueden optar por los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

La temporada 4 de la serie "Reacher" comienza con el protagonista involucrándose en una peligrosa conspiración política tras un trágico incidente en el metro de Nueva York (Foto: Amazon MGM Studios)