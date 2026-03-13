El Daikin Park de Houston, Texas, será escenario de un gran espectáculo de béisbol, donde Estados Unidos recibe a Canadá por cuartos de final del CMB 2026. El partido corresponde a los cuartos de final y se realizará este viernes 13 de marzo, a partir de las 8:00 p.m. ET (7:00 p.m. Lima / 6:00 p.m. CDMX aprox.) . ¿Quieres ver el juego en vivo y en directo por TV, tablet, computadora o cualquier dispositivo móvil? A continuación, te comparto la lista de horarios por región y los canales disponibles para seguir el enfrentamiento desde cualquier dispositivo digital.

Estados Unidos llega como candidato natural al título, con el objetivo de disputar su tercera final consecutiva del CMB tras sus apariciones previas en el juego por el campeonato. Su roster está construido alrededor de superestrellas MLB y una profundidad de All-Stars que lo coloca como el plantel más talentoso del torneo.

Canadá, en cambio, vive una campaña histórica: es la primera vez que el programa canadiense alcanza los cuartos de final del Clásico Mundial. El relato alrededor del equipo es el de “cenicienta peligrosa”: un roster en crecimiento, con núcleo joven de Grandes Ligas, que mezcla poder, defensa y una rotación sólida encabezada por brazos de experiencia.

A qué hora juega y qué canal transmite Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE

Conoce todos los canales de TV y streaming online por región para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde el Daikin Park de Houston, Texas.

América del Norte y Caribe

País / Región Hora local del juego (viernes 13) Canales de TV probables* Streaming u OTT principal* Estados Unidos (Costa Este) 8:00 p.m. FOX (TV abierta/cable), FS1/FS2 según paquete, afiliados locales FOX. FOX Sports App, Tubi (stream gratuito con registro). Estados Unidos (Centro, Houston) 7:00 p.m. FOX (afiliadas locales), operadores de cable/satélite. FOX Sports App, Tubi. Estados Unidos (Pacífico) 5:00 p.m. FOX costa Oeste. FOX Sports App, Tubi. Puerto Rico 8:00 p.m. Feed internacional de FOX/MLB vía cable (ej. FOX Sports Caribe, operadores locales). Apps de operadores de TV paga; posible acceso a Tubi en territorios habilitados. México (CDMX) 7:00 p.m. ESPN o señal que tenga el Clásico 2026 (en 2026 muchos juegos van por plataformas Disney en México). Disney+/Star+ o app de ESPN, más apps de cable (Izzi, Sky, etc.). Cuba 8:00 p.m. Tele Rebelde u otra señal nacional que tome el feed internacional (FOX/MLB).​ Streaming de TV nacional (si ofrece señal online) o MLB.tv internacional (donde no haya blackout). República Dominicana 8:00 p.m. Televisión deportiva local que toma feed FOX/MLB (ej. CDN SportsMax, otros operadores). Apps de operadores (Altice, Claro TV), MLB.tv internacional. Panamá 8:00 p.m. Cadenas deportivas regionales que tengan WBC (ej. ESPN Caribe, señales FOX internacionales). ESPN App/Star+ si aplica, apps de cable, MLB.tv internacional.

Centroamérica

País / Región Hora local del juego (viernes 13) Canales de TV probables* Streaming u OTT principal* Costa Rica 7:00 p.m. ESPN/Star+ o feed FOX internacional vía operadores de cable. Star+/Disney+ (si incluye WBC), apps de cable. Honduras 7:00 p.m. Señales deportivas regionales (ESPN Caribe / FOX feed internacional). Star+/Disney+ (si aplica), apps de cable. El Salvador 7:00 p.m. ESPN/FOX vía cable local. Star+/Disney+, apps de operadores. Guatemala 7:00 p.m. Operadores de cable con señales FOX Sports internacionales/ESPN. Apps de cable, Star+/Disney+ donde tenga derechos. Nicaragua 7:00 p.m. TV local que haya adquirido derechos o feed ESPN/FOX vía cable. Apps de cable, MLB.tv internacional.

Sudamérica

País / Región Hora local del juego (viernes 13) Canales de TV probables* Streaming u OTT principal* Venezuela 8:00 p.m. Señales deportivas locales con derechos de WBC (ej. IVC, SimpleTV Sports) tomando feed internacional. Apps de operadores (SimpleTV, CANTV), MLB.tv internacional. Colombia 8:00 p.m. Señales de deportes regionales (ESPN/FOX internacionales) con derechos del torneo. Star+/Disney+ o ESPN App si corresponden, MLB.tv internacional. Perú (Lima) 7:00 p.m. ESPN Latinoamérica o similar si mantiene derechos del Clásico, a través de cable/satélite. Star+/Disney+ (si lleva WBC 2026), apps de cable. Chile 10:00 p.m. (Chile continental) ESPN/FOX internacionales según grilla local. Star+/Disney+, apps de cable. Argentina 10:00 p.m. Señales deportivas con derechos del torneo (ESPN, DirecTV Sports u otro licenciatario). Star+/Disney+, DGO u OTT de operador. Uruguay 10:00 p.m. ESPN/FOX vía cable. Star+/Disney+, apps de operadores. Bolivia 9:00 p.m. Señales deportivas regionales que emitan el WBC (ESPN/FOX). Star+/Disney+, apps de cable. Ecuador 8:00 p.m. ESPN/FOX internacionales con derechos.

Star+/Disney+ si aplica, apps de cable. Paraguay 10:00 p.m. ESPN/FOX internacionales vía cable. Star+/Disney+, apps de cable.

Datos básicos del partido Estados Unidos vs. Canadá

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026.

Instancia: cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (formato eliminación directa, a un solo juego).

Hora: 8:00 p.m. ET (7:00 p.m. Lima / 6:00 p.m. CDMX aprox.).

Estadio: Daikin Park, Houston.

Transmisión internacional: FOX para TV en Estados Unidos; FS2/FS1 usados para otros cruces del mismo cuadro, lo que refuerza el peso estelar de este duelo.