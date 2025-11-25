En uno de los enfrentamientos más atractivos de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, Chelsea recibe al FC Barcelona este martes 25 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en Stamford Bridge, ciudad de Londres. Si vives en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto la lista de horarios por país, en qué canales de TV transmiten el juego y dónde ver el partido en vivo en directo online por señal streaming desde cualquier dispositivo móvil.
¿A qué hora juega Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO por Champions League?
Estos son los horarios por país para ver el partido de la quinta jornada entre Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, desde Stamford Bridge en la ciudad de Londres.
|Región / País
|Zona Horaria
|Hora Local del Partido
|España (Península)
|CET (UTC+1)
|21:00 horas
|Reino Unido (Londres)
|GMT (UTC+0)
|20:00 horas
|Francia, Alemania, Italia
|CET (UTC+1)
|21:00 horas
|México
(Centro)
|CST (UTC-6)
|14:00 horas
|Estados Unidos
(Este)
|ET (UTC-5)
|15:00 horas
|Estados Unidos
(Pacífico)
|PT (UTC-8)
|12:00 horas
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
|CST (UTC-6)
|14:00 horas
|Panamá
|EST (UTC-5)
|15:00 horas
|República Dominicana
|AST (UTC-4)
|16:00 horas
|Colombia, Ecuador, Perú
|PET/COT/ECT (UTC-5)
|15:00 horas
|Bolivia, Venezuela
|BOT/VET (UTC-4)
|16:00 horas
|Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, Uruguay
|ART/BRT/CLST/UYT (UTC-3)
|17:00 horas
|Egipto, Sudáfrica
|CAT/SAST (UTC+2)
|22:00 horas
|China, Hong Kong
|CST (UTC+8)
|Miércoles 26 a las 04:00 horas
|Australia (Sídney)
|AEDT (UTC+11)
|Miércoles 26 a las 07:00 horas
¿Qué canal transmite el partido Chelsea - FC Barcelona EN VIVO por TV y Online?
La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:
- España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones).
- México y Centroamérica: TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online).
- Estados Unidos: Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión).
- Sudamérica: ESPN (Televisión) y Star+ (Streaming Online).
|Región / País
|Tipo de Servicio
|Canales / Plataformas
|España
|Televisión de Pago
|Movistar+ (Movistar Liga de Campeones)
|México y Centroamérica
|TV Paga y Streaming
|TNT Sports (TV Paga) y
HBO Max
(Streaming Online)
|Estados Unidos (EE. UU.)
|Televisión Abierta/Paga y Streaming
|TUDN y CBS (Televisión),
Paramount+
(Streaming)
|Sudamérica
|Televisión Paga y Streaming
|ESPN (Televisión) y
Star+
(Streaming Online)
Fecha, hora, TV y online para ver el partido Chelsea vs. FC Barcelona
Dos gigantes de Europa chocan en Stamford Bridge empatados en puntos y buscando la zona de clasificación directa en la Champions League.
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: martes 25 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Stamford Bridge