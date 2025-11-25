En uno de los enfrentamientos más atractivos de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, Chelsea recibe al FC Barcelona este martes 25 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en Stamford Bridge, ciudad de Londres . Si vives en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto la lista de horarios por país, en qué canales de TV transmiten el juego y dónde ver el partido en vivo en directo online por señal streaming desde cualquier dispositivo móvil.

¿A qué hora juega Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO por Champions League?

Estos son los horarios por país para ver el partido de la quinta jornada entre Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, desde Stamford Bridge en la ciudad de Londres.

Región / País Zona Horaria Hora Local del Partido España (Península) CET (UTC+1) 21:00 horas Reino Unido (Londres) GMT (UTC+0) 20:00 horas Francia, Alemania, Italia CET (UTC+1) 21:00 horas México

(Centro) CST (UTC-6) 14:00 horas Estados Unidos

(Este) ET (UTC-5) 15:00 horas Estados Unidos

(Pacífico) PT (UTC-8) 12:00 horas Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua CST (UTC-6) 14:00 horas Panamá EST (UTC-5) 15:00 horas República Dominicana AST (UTC-4) 16:00 horas Colombia, Ecuador, Perú PET/COT/ECT (UTC-5) 15:00 horas Bolivia, Venezuela BOT/VET (UTC-4) 16:00 horas Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, Uruguay ART/BRT/CLST/UYT (UTC-3) 17:00 horas Egipto, Sudáfrica CAT/SAST (UTC+2) 22:00 horas China, Hong Kong CST (UTC+8) Miércoles 26 a las 04:00 horas Australia (Sídney) AEDT (UTC+11) Miércoles 26 a las 07:00 horas

¿Qué canal transmite el partido Chelsea - FC Barcelona EN VIVO por TV y Online?

La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:

España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones).

Movistar+ (Movistar Liga de Campeones). México y Centroamérica: TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online).

TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online). Estados Unidos: Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión).

Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión). Sudamérica: ESPN (Televisión) y Star+ (Streaming Online).

Región / País Tipo de Servicio Canales / Plataformas España Televisión de Pago Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) México y Centroamérica TV Paga y Streaming TNT Sports (TV Paga) y

HBO Max

(Streaming Online) Estados Unidos (EE. UU.) Televisión Abierta/Paga y Streaming TUDN y CBS (Televisión),

Paramount+

(Streaming) Sudamérica Televisión Paga y Streaming ESPN (Televisión) y

Star+

(Streaming Online)

Dos gigantes de Europa chocan en Stamford Bridge empatados en puntos y buscando la zona de clasificación directa en la Champions League.

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : martes 25 de noviembre

: martes 25 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Stamford Bridge