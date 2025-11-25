Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver el partido Chelsea vs FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO para ver la quinta jornada de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mix Gestión)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

En uno de los enfrentamientos más atractivos de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, Chelsea recibe al FC Barcelona este martes 25 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en Stamford Bridge, ciudad de Londres. Si vives en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto la lista de horarios por país, en qué canales de TV transmiten el juego y dónde ver el partido en vivo en directo online por señal streaming desde cualquier dispositivo móvil.

¡Barcelona en Stamford Bridge! Transmisión de ESPN EN VIVO del Chelsea vs. Barça. Mira el choque por Champions League online. | Crédito: uefa.com / Composición Mix
¿A qué hora juega Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO por Champions League?

Estos son los horarios por país para ver el partido de la quinta jornada entre Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, desde Stamford Bridge en la ciudad de Londres.

Región / PaísZona HorariaHora Local del Partido
España (Península)CET (UTC+1)21:00 horas
Reino Unido (Londres)GMT (UTC+0)20:00 horas
Francia, Alemania, ItaliaCET (UTC+1)21:00 horas
México
(Centro)		CST (UTC-6)14:00 horas
Estados Unidos
(Este)		ET (UTC-5)15:00 horas
Estados Unidos
(Pacífico)		PT (UTC-8)12:00 horas
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, NicaraguaCST (UTC-6)14:00 horas
PanamáEST (UTC-5)15:00 horas
República DominicanaAST (UTC-4)16:00 horas
Colombia, Ecuador, PerúPET/COT/ECT (UTC-5)15:00 horas
Bolivia, VenezuelaBOT/VET (UTC-4)16:00 horas
Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, UruguayART/BRT/CLST/UYT (UTC-3)17:00 horas
Egipto, SudáfricaCAT/SAST (UTC+2)22:00 horas
China, Hong KongCST (UTC+8)Miércoles 26 a las 04:00 horas
Australia (Sídney)AEDT (UTC+11)Miércoles 26 a las 07:00 horas

¿Qué canal transmite el partido Chelsea - FC Barcelona EN VIVO por TV y Online?

La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:

  • España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones).
  • México y Centroamérica: TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online).
  • Estados Unidos: Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión).
  • Sudamérica: ESPN (Televisión) y Star+ (Streaming Online).
Región / PaísTipo de ServicioCanales / Plataformas
EspañaTelevisión de PagoMovistar+ (Movistar Liga de Campeones)
México y CentroaméricaTV Paga y StreamingTNT Sports (TV Paga) y
HBO Max
(Streaming Online)
Estados Unidos (EE. UU.)Televisión Abierta/Paga y StreamingTUDN y CBS (Televisión),
Paramount+
(Streaming)
SudaméricaTelevisión Paga y StreamingESPN (Televisión) y
Star+
(Streaming Online)

Fecha, hora, TV y online para ver el partido Chelsea vs. FC Barcelona

Dos gigantes de Europa chocan en Stamford Bridge empatados en puntos y buscando la zona de clasificación directa en la Champions League.

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: martes 25 de noviembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Stamford Bridge
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

