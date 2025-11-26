El partido de la Jornada 5 de la UEFA Champions League enfrentará al Olympiacos contra el Real Madrid. El equipo visitante, que se encuentra en el séptimo puesto de la clasificación con un registro de tres victorias y una derrota, se medirá a su rival de turno que ocupa el puesto 31 de la tabla general. El juego es el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en el Estadio Georgios Karaiskakis, ciudad de El Pireo, Grecia. Conoce los horarios por país, canales d TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
Tras empatar 2-2 en su visita a Elche, el conjunto blanco cedió valiosos puntos, reduciendo su ventaja sobre el Barcelona a solo un punto. Este resultado marca su segundo empate consecutivo en la liga española y extiende a tres los partidos sin victoria si se incluye la derrota sufrida en Anfield. Para el próximo encuentro, el técnico Xabi Alonso seguirá enfrentando un gran desafío debido a las numerosas bajas por lesión, pues no podrá contar con: Tchouaméni, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Franco Mastantuono y Éder Militão.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Olympiacos por Champions League?
Estos son los horarios por país y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO EN DIRECTO por la Jornada 5 de la UEFA Champions League 2025-2026 desde el Estadio Georgios Karaiskakis, ciudad de El Pireo, Grecia.
|País / Zona
|Hora Local
|España (Península)
|21:00 (9:00 PM) CET
|Reino Unido / Portugal
|20:00 (8:00 PM) GMT
|Grecia (Sede del Partido)
|21:00 (9:00 PM) EET
|Argentina / Chile / Uruguay
|17:00 (5:00 PM) ART/CLST/UYT
|Venezuela / Bolivia
|16:00 (4:00 PM) VET/BOT
|Colombia / Perú / Ecuador
|15:00 (3:00 PM) COT/PET/ECT
|Costa Rica / El Salvador / Guatemala / Honduras / Nicaragua
|14:00 (2:00 PM) CST
|Panamá
|15:00 (3:00 PM) EST
|México (Ciudad de México)
|14:00 (2:00 PM) CST
|Estados Unidos (Hora del Este - ET)
|15:00 (3:00 PM) ET
|Estados Unidos (Hora Central - CT)
|14:00 (2:00 PM) CT
|Estados Unidos (Hora del Pacífico - PT)
|12:00 (12:00 PM) PT
|GMT (Tiempo Universal Coordinado)
|20:00 (8:00 PM) UTC
¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO por TV y Online?
La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:
- España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones).
- México y Centroamérica: TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online)
- Estados Unidos: Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión)
- Sudamérica: ESPN (Televisión) y Star+ (Streaming Online)
|Región
|Televisión (TV Paga/Abierta)
|Streaming Online / Plataforma
|España
|Movistar+ (Movistar Liga de Campeones)
|N/A
|México y Centroamérica
|TNT Sports
|HBO Max
|Estados Unidos
|TUDN, CBS
|Paramount+
|Sudamérica
|ESPN
|Star+
Día, hora, TV y dónde ver el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO
- Ciudad: El Pireo
- Fecha: miércoles 26 de noviembre
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Georgios Karaiskakis