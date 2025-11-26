El partido de la Jornada 5 de la UEFA Champions League enfrentará al Olympiacos contra el Real Madrid. El equipo visitante, que se encuentra en el séptimo puesto de la clasificación con un registro de tres victorias y una derrota, se medirá a su rival de turno que ocupa el puesto 31 de la tabla general. El juego es el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en el Estadio Georgios Karaiskakis, ciudad de El Pireo, Grecia . Conoce los horarios por país, canales d TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Tras empatar 2-2 en su visita a Elche, el conjunto blanco cedió valiosos puntos, reduciendo su ventaja sobre el Barcelona a solo un punto. Este resultado marca su segundo empate consecutivo en la liga española y extiende a tres los partidos sin victoria si se incluye la derrota sufrida en Anfield. Para el próximo encuentro, el técnico Xabi Alonso seguirá enfrentando un gran desafío debido a las numerosas bajas por lesión, pues no podrá contar con: Tchouaméni, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Franco Mastantuono y Éder Militão.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Olympiacos por Champions League?

Estos son los horarios por país y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO EN DIRECTO por la Jornada 5 de la UEFA Champions League 2025-2026 desde el Estadio Georgios Karaiskakis, ciudad de El Pireo, Grecia.

País / Zona Hora Local España (Península) 21:00 (9:00 PM) CET Reino Unido / Portugal 20:00 (8:00 PM) GMT Grecia (Sede del Partido) 21:00 (9:00 PM) EET Argentina / Chile / Uruguay 17:00 (5:00 PM) ART/CLST/UYT Venezuela / Bolivia 16:00 (4:00 PM) VET/BOT Colombia / Perú / Ecuador 15:00 (3:00 PM) COT/PET/ECT Costa Rica / El Salvador / Guatemala / Honduras / Nicaragua 14:00 (2:00 PM) CST Panamá 15:00 (3:00 PM) EST México (Ciudad de México) 14:00 (2:00 PM) CST Estados Unidos (Hora del Este - ET) 15:00 (3:00 PM) ET Estados Unidos (Hora Central - CT) 14:00 (2:00 PM) CT Estados Unidos (Hora del Pacífico - PT) 12:00 (12:00 PM) PT GMT (Tiempo Universal Coordinado) 20:00 (8:00 PM) UTC

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO por TV y Online?

La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:

Región Televisión (TV Paga/Abierta) Streaming Online / Plataforma España Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) N/A México y Centroamérica TNT Sports HBO Max Estados Unidos TUDN, CBS Paramount+ Sudamérica ESPN Star+

Día, hora, TV y dónde ver el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO

