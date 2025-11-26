Real Madrid visita a Olympiacos en el Georgios Karaiskakis, por la 5ta jornada de la UEFA Champions League. Conoce los canales TV, horarios y dónde ver el partido en vivo online. (Foto: Composición Gestión Mix)
Real Madrid visita a Olympiacos en el Georgios Karaiskakis, por la 5ta jornada de la UEFA Champions League. Conoce los canales TV, horarios y dónde ver el partido en vivo online. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El partido de la Jornada 5 de la UEFA Champions League enfrentará al Olympiacos contra el Real Madrid. El equipo visitante, que se encuentra en el séptimo puesto de la clasificación con un registro de tres victorias y una derrota, se medirá a su rival de turno que ocupa el puesto 31 de la tabla general. El juego es el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en el Estadio Georgios Karaiskakis, ciudad de El Pireo, Grecia. Conoce los horarios por país, canales d TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Tras empatar 2-2 en su visita a Elche, el conjunto blanco cedió valiosos puntos, reduciendo su ventaja sobre el Barcelona a solo un punto. Este resultado marca su segundo empate consecutivo en la liga española y extiende a tres los partidos sin victoria si se incluye la derrota sufrida en Anfield. Para el próximo encuentro, el técnico Xabi Alonso seguirá enfrentando un gran desafío debido a las numerosas bajas por lesión, pues no podrá contar con: Tchouaméni, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Franco Mastantuono y Éder Militão.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Olympiacos por Champions League?

Estos son los horarios por país y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO EN DIRECTO por la Jornada 5 de la UEFA Champions League 2025-2026 desde el Estadio Georgios Karaiskakis, ciudad de El Pireo, Grecia.

País / ZonaHora Local
España (Península)21:00 (9:00 PM) CET
Reino Unido / Portugal20:00 (8:00 PM) GMT
Grecia (Sede del Partido)21:00 (9:00 PM) EET
Argentina / Chile / Uruguay17:00 (5:00 PM) ART/CLST/UYT
Venezuela / Bolivia16:00 (4:00 PM) VET/BOT
Colombia / Perú / Ecuador15:00 (3:00 PM) COT/PET/ECT
Costa Rica / El Salvador / Guatemala / Honduras / Nicaragua14:00 (2:00 PM) CST
Panamá15:00 (3:00 PM) EST
México (Ciudad de México)14:00 (2:00 PM) CST
Estados Unidos (Hora del Este - ET)15:00 (3:00 PM) ET
Estados Unidos (Hora Central - CT)14:00 (2:00 PM) CT
Estados Unidos (Hora del Pacífico - PT)12:00 (12:00 PM) PT
GMT (Tiempo Universal Coordinado)20:00 (8:00 PM) UTC

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO por TV y Online?

La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:

  • España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones).
  • México y Centroamérica: TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online)
  • Estados Unidos: Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión)
  • Sudamérica: ESPN (Televisión) y Star+ (Streaming Online)
RegiónTelevisión (TV Paga/Abierta)Streaming Online / Plataforma
EspañaMovistar+ (Movistar Liga de Campeones)N/A
México y CentroaméricaTNT SportsHBO Max
Estados UnidosTUDN, CBSParamount+
SudaméricaESPNStar+

Día, hora, TV y dónde ver el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO

  • Ciudad: El Pireo
  • Fecha: miércoles 26 de noviembre
  • Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Georgios Karaiskakis
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS