El Camping World Stadium de Orlando, Florida, apunta a ser una verdadera fiesta este martes 31 de marzo, cuando se enfrenten Brasil y Croacia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Si no te quieres perder ese partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil vs. Croacia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Brasil vs. Croacia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 31 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Croacia?
Este martes 31 de marzo se podrá ver el Brasil vs. Croacia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV
- México: ESPN México, Disney+ Premium México
- España: DAZN Spain
- Francia: L’Équipe Live Foot
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Vivo Play, Sky+, Claro TV+, Zapping
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN5 Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Deportes, ESPN2 Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, NAICOM
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte, ESPN2 Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, NAICOM