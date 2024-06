Con el objetivo de mantenerse en el primer lugar del grupo C con miras al título número 16 en la Copa América, Uruguay se enfrenta a Bolivia este jueves 27 de junio desde el MetLife Stadium, New Jersey. El duele corresponde a la fecha 2 del grupo C de la Copa América 2024 que se lleva a cabo en Estados Unidos. Si no te quieres perder ninguna incidencia del encuentro deportivo, podrás seguir la cobertura a partir de las 22:00 horas (URU)/21:00 horas (BOL),

Ambos equipos llegan a este encuentro con miras a ganar. En la primera jornada, los ‘Celestes’ derrotó 3-1 a Panamá, por lo que esta vez buscará mantenerse en el primer lugar del grupo C. Por su parte, los bolivianos buscarán salir enfrente tras haber perdido 0-2 ante Estados Unidos.

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs. Bolivia por la Copa América 2024?

El partido entre Uruguay y Bolivia empieza a partir de las 9 pm ET (8 pm CT / 7 pm MT / 6 pm PT) el jueves 27 de junio desde el MetLife Stadium, New Jersey que cuenta con una capacidad máxima para albergar a más de 80,000 espectadores.

México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras: 19:00 horas

19:00 horas Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 20:00 horas

20:00 horas Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 21:00 horas

21:00 horas Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

¿A qué hora empieza el Uruguay vs. Bolivia desde EE.UU?

ET: 21:00 horas

CT: 20:00 horas

MT: 19:00 horas

PT: 18:00 horas

Próximo partido de Uruguay en CONMEBOL - Copa América 2024

GRUPO C - Fecha 3: vs Estados Unidos: 1 de julio - 22:00 (hora Uruguay)

Próximo partido de Bolivia en CONMEBOL - Copa América 2024

GRUPO C - Fecha 3: vs Panamá: 1 de julio - 22:00 (hora Uruguay)

