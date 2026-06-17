Con Luis Díaz a la cabeza, Colombia enfrentará a Uzbekistán hoy miércoles 17 de junio, en el Estadio Ciudad de México, México, por la primera fecha del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. El conjunto de Néstor Lorenzo se alistó para llegar en gran forma a la cita mundialista, por lo que hay expectativas por su participación. Revisa los horarios para ver el compromiso tanto en España como en tierras mexicanas y los Estados Unidos.

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol en México?

El partido de Colombia ante Uzbekistán se realizará HOY miércoles 17 de junio por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El duelo está pactado para empezar a las 20:00 horas.

Luis Díaz celebrando un gol con James Rodríguez, dos estrellas de la sólida y veterana selección colombiana.

Hora del partido Colombia vs. Uzbekistán en España

En España, el partido entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 iniciará a las 4:00 horas del jueves 18 de junio. En las Islas Canarias, el duelo empezará a las 3:00 horas del mencionado día.

Horarios del Colombia vs. Uzbekistán en Estados Unidos

Los horarios del partido entre Colombia vs. Uzbekistán por zonas y estados:

Zona horaria y estados Hora Zona horaria del Este (ET): Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Massachusetts, Ohio, Michigan (mayoría), entre otros. 10:00 p.m. Zona horaria central (CT): Texas (mayoría), Illinois, Luisiana, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Wisconsin, Minnesota, Tennessee, Alabama, entre otros. 9:00 p.m. Zona horaria de la montaña (MT): Arizona, Colorado, Utah, Nevada (algunas zonas), Nuevo México, Wyoming, Idaho, Montana. 8:00 p.m. Zona horaria del Pacífico (PT): California, Washington y Oregón, Nevada. 7:00 p.m.

Posible alineación del Colombia vs. Uzbekistán

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias; Luis Suárez.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov; Abbosbek Fayzullaev, Jamshid Iskanderov, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.