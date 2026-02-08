Este domingo 8 de febrero, el mundo del deporte se paralizará porque se llevará a cabo el Super Bowl 2026, que tendrá a New England Patriots y a Seattle Seahawks cara a cara en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California (Estados Unidos). El tema aquí es que esta gran cita también permitirá que artistas de talla mundial se reencuentren con sus fans. Precisamente, Bad Bunny se presentará en el evento deportivo. Para ser más exactos, lo hará en el show de medio tiempo. Si te interesa saber desde qué hora se le podrá escuchar, continúa leyendo esta nota.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que el artista puertorriqueño, que recientemente causó revuelo tras ganar en la categoría Álbum del Año en los Premios Grammy 2026 con ‘Debí Tirar Más Fotos’, se convertirá en la primera estrella en cantar íntegramente en español en la historia del multitudinario acontecimiento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, es un cantante, compositor, productor discográfico, actor y luchador puertorriqueño. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Por otro lado, te cuento que en la ceremonia inaugural del Super Bowl 2026 se contará con la presencia de la banda Green Day (integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool), y que el encargado de cantar el himno nacional es nada más y nada menos que Charlie Puth.

Horarios para ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 EN VIVO

Para que este domingo 8 de febrero no te pierdas el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que contará con la presentación de Bad Bunny, te compartiré una lista en la que se indican los horarios para disfrutar el espectáculo en distintos países del mundo.

Pero ten en cuenta que los horarios que leerás son referenciales, ya que pueden variar ligeramente dependiendo de factores como revisiones arbitrales, tiempos muertos y la duración de los drives ofensivos. Lo que sí es un hecho es que todo arrancará una vez concluida la primera mitad del partido New England Patriots vs. Seattle Seahawks.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm / 8:15 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm / 7:15 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm / 6:15 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm / 5:15 pm

Panamá: 8:00 pm / 8:15 pm

México (CDMX): 7:00 pm / 7:15 pm

Puerto Rico: 9:00 pm / 9:15 pm

Costa Rica: 7:00 pm / 7:15 pm

República Dominicana: 9:00 pm / 9:15 pm

El Salvador: 7:00 pm / 7:15 pm

Guatemala: 7:00 pm / 7:15 pm

Honduras: 7:00 pm / 7:15 pm

Nicaragua: 7:00 pm / 7:15 pm

Argentina: 10:00 pm / 10:15 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm / 10:15 pm

Uruguay: 10:00 pm / 10:15 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm / 10:15 pm

Paraguay: 10:00 pm / 10:15 pm

Bolivia: 9:00 pm / 9:15 pm

Venezuela: 9:00 pm / 9:15 pm

Ecuador: 8:00 pm / 8:15 pm

Perú: 8:00 pm / 8:15 pm

Colombia: 8:00 pm / 8:15 pm