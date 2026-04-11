El conjunto blaugrana llega a este encuentro con la misión de sumar tres puntos y seguir alargando la brecha con el Real Madrid. FC Barcelona recibe a RCD Espanyol hoy sábado 11 de abril de 2026, a partir de las 18:30 horas en el Spotify Camp Nou, por la jornada 31 de LaLiga EA Sports. ¿Dónde y cómo ver el partido en vivo y en directo? Desde Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica, conoce qué canales de televisión y streaming online están disponibles para seguir la cobertura desde cualquier dispositivo móvil.
¿A qué hora ver FC Barcelona vs. RCD Espanyol el 11 de abril?
Revisa los horarios por región para ver el partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2026 desde el Spotify Camp Nou.
- España: 18:30
- Portugal: 17:30
- Reino Unido, Irlanda: 17:30
- Marruecos: 17:30
- Nigeria, Ghana, Senegal (África occidental): 17:30
- Argelia, Túnez: 17:30
- Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria: 18:30
- Noruega, Suecia, Dinamarca: 18:30
- Finlandia: 19:30
- Grecia, Rumanía, Bulgaria: 19:30
- Turquía: 19:30
- Egipto, Sudáfrica: 18:30
- Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein: 19:30
- EAU (Dubái, Abu Dabi): 20:30
- Irán: 20:00
- India: 22:00
- Pakistán: 21:30
- Bangladés: 22:30
- Tailandia, Vietnam, Camboya: 23:30
- Indonesia (Jakarta): 23:30
- China, Malasia, Singapur, Filipinas, Hong Kong, Taiwán: 00:30 (madrugada del 12)
- Japón, Corea del Sur: 01:30 (12 de abril)
- Australia (Sídney): 02:30 (12 de abril)
- Nueva Zelanda: 04:30 (12 de abril)
¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona vs. RCD Espanyol EN VIVO por TV y Streaming Online?
Barcelona vs. Espanyol juegan este sábado 11 de abril (J31 de LaLiga EA Sports) se juega en el Spotify Camp Nou a las 18:30 hora local (16:30 UTC / 12:30 ET). Estos son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido en vivo y en directo online.
|Región / país
|Canal(es) de TV principales
|Streaming / OTT asociada (apps / web)
|España
|Movistar LaLiga, GOL PLAY, DAZN
|Movistar Plus+, DAZN
|Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela
|ESPN, DSports
|Star+ (donde siga operativo) o ESPN App, DGO
|Bolivia, Brasil, Paraguay, Puerto Rico
|ESPN
|Star+ / ESPN App
|Canadá
|TSN, RDS
|TSN+
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
|Sky Sports, Vix+ en Tigo
|Sky Go, VIX+ (Tigo)
|Cuba
|Tele Rebelde
|—
|República Dominicana
|Sky Sport, SportsMax
|Sky Go, SportsMax app
|Haití
|Ayiti Sport
|—
|México
|Sky Sports, Canal 5 (Televisa)
|Sky Go, VIX
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select
|ESPN+ (ESPN App), fuboTV, DirecTV Stream, Hulu Live, Sling (según plan)
|Francia
|beIN Sports
|beIN Connect
|Reino Unido
|Premier Sports, ITV
|Premier Sports Player, ITVX
|Irlanda
|Premier Sports
|Premier Sports Player
|Países Bajos
|Ziggo Sport
|Ziggo GO
|Polonia
|Eleven Sports, Canal+
|Eleven Sports online, myCanal
|Bulgaria
|Max Sport
|Max Sport Plus
|Grecia
|Nova Sports
|Nova Go
|Bosnia, Croacia, Montenegro, Macedonia N., Serbia, Eslovenia
|Arena Sport
|Arena Cloud
|República Checa, Eslovaquia
|Nova Sport
|VOYO
|Ucrania
|MEGOGO
|MEGOGO
|Reino Unido extra (copas y resúmenes, según parrilla)
|ITV
|ITVX
|Japón
|DAZN, U‑NEXT
|DAZN, U‑NEXT
|Oriente Medio y Norte de África (MENA)
|beIN Sports
|beIN Connect