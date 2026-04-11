Conoce los horarios por país y qué canales de TV transmiten el partido FC Barcelona vs Espanyol este sábado 11 de abril por la Jornada 31 de LaLiga EA Sports. (Foto: JOSE JORDAN / AFP / Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
El conjunto blaugrana llega a este encuentro con la misión de sumar tres puntos y seguir alargando la brecha con el Real Madrid. FC Barcelona recibe a RCD Espanyol hoy sábado 11 de abril de 2026, a partir de las 18:30 horas en el Spotify Camp Nou, por la jornada 31 de LaLiga EA Sports. ¿Dónde y cómo ver el partido en vivo y en directo? Desde Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica, conoce qué canales de televisión y streaming online están disponibles para seguir la cobertura desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido FC Barcelona vs. Espanyol en vivo y en directo este sábado 11 de abril por la jornada 31 de LaLiga EA Sports.
¿A qué hora ver FC Barcelona vs. RCD Espanyol el 11 de abril?

Revisa los horarios por región para ver el partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2026 desde el Spotify Camp Nou.

  • España: 18:30
  • Portugal: 17:30
  • Reino Unido, Irlanda: 17:30
  • Marruecos: 17:30
  • Nigeria, Ghana, Senegal (África occidental): 17:30
  • Argelia, Túnez: 17:30
  • Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria: 18:30
  • Noruega, Suecia, Dinamarca: 18:30
  • Finlandia: 19:30
  • Grecia, Rumanía, Bulgaria: 19:30
  • Turquía: 19:30
  • Egipto, Sudáfrica: 18:30
  • Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein: 19:30
  • EAU (Dubái, Abu Dabi): 20:30
  • Irán: 20:00
  • India: 22:00
  • Pakistán: 21:30
  • Bangladés: 22:30
  • Tailandia, Vietnam, Camboya: 23:30
  • Indonesia (Jakarta): 23:30
  • China, Malasia, Singapur, Filipinas, Hong Kong, Taiwán: 00:30 (madrugada del 12)
  • Japón, Corea del Sur: 01:30 (12 de abril)
  • Australia (Sídney): 02:30 (12 de abril)
  • Nueva Zelanda: 04:30 (12 de abril)

¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona vs. RCD Espanyol EN VIVO por TV y Streaming Online?

Barcelona vs. Espanyol juegan este sábado 11 de abril (J31 de LaLiga EA Sports) se juega en el Spotify Camp Nou a las 18:30 hora local (16:30 UTC / 12:30 ET). Estos son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido en vivo y en directo online.

Región / paísCanal(es) de TV principalesStreaming / OTT asociada (apps / web)
EspañaMovistar LaLiga, GOL PLAY, DAZNMovistar Plus+, DAZN
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, VenezuelaESPN, DSportsStar+ (donde siga operativo) o ESPN App, DGO
Bolivia, Brasil, Paraguay, Puerto RicoESPNStar+ / ESPN App
CanadáTSN, RDSTSN+
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, PanamáSky Sports, Vix+ en TigoSky Go, VIX+ (Tigo)
CubaTele Rebelde
República DominicanaSky Sport, SportsMaxSky Go, SportsMax app
HaitíAyiti Sport
MéxicoSky Sports, Canal 5 (Televisa)Sky Go, VIX
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN SelectESPN+ (ESPN App), fuboTV, DirecTV Stream, Hulu Live, Sling (según plan)
thesportscast+1
FranciabeIN SportsbeIN Connect
Reino UnidoPremier Sports, ITVPremier Sports Player, ITVX
IrlandaPremier SportsPremier Sports Player
Países BajosZiggo SportZiggo GO
PoloniaEleven Sports, Canal+Eleven Sports online, myCanal
BulgariaMax SportMax Sport Plus
GreciaNova SportsNova Go
Bosnia, Croacia, Montenegro, Macedonia N., Serbia, EsloveniaArena SportArena Cloud
República Checa, EslovaquiaNova SportVOYO
UcraniaMEGOGOMEGOGO
Reino Unido extra (copas y resúmenes, según parrilla)ITVITVX
JapónDAZN, U‑NEXTDAZN, U‑NEXT
Oriente Medio y Norte de África (MENA)beIN SportsbeIN Connect
