Este sábado 4 de abril, el Riyadh Air Metropolitano se ha convertido en escenario de un enfrentamiento clave por los primeros lugares de LaLiga 2026. Mira el partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Fecha 30 del fútbol español. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming, así como los horarios, para seguir este gran partido .

Cabe destacar que Barcelona es el líder de LaLiga con 73 unidades, 4 por encima de su máximo perseguidor que es el Real Madrid. Por su parte, el Atlético Madrid necesita afianzarse en la tercera plaza, aunque tendrá que sacar un triunfo y esperar a que Villarreal sufra un tropiezo.

¿Cómo mirar FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido de FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO desde España será a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. Estas son todas las opciones que tendrás disponible en territorio español para seguir el enfrentamiento.

Además, si te encuentras en México podrás seguir el juego de FC Barcelona vs. Atlético Madrid a través de Sky Sports HD, Sky Plus+ e izzi; desde Estados Unidos será a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App; mientras que en Latinoamérica se podrá ver por la señal de DirecTV y DGO.

Elige el canal acorde a tu país y disfruta de la transmisión minuto a minuto de este partidazo imperdible desde el Spotify Camp Nou de la ciudad de Barcelona.

Horarios para ver FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga

País Horario Argentina 1:30 p.m. Bolivia 12:30 p.m. Chile 1:30 p.m. Colombia 11:30 a.m. Ecuador 11:30 a.m. México 11:30 a.m. Centroamérica 10:30 a.m. España 6:30 p.m. Paraguay 1:30 p.m. Perú 11:30 a.m. Uruguay 1:30 p.m. Venezuela 12:30 p.m.

FC Barcelona vs. Espanyol: alineaciones probables

FC Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, João Cancelo, Pau Cubarsí, Ronald Araújo; Marc Bernal, Eric García, Pedri; Dani Olmo, Marcus Rashford, Lamine Yamal.

Joan Garcia; Jules Koundé, João Cancelo, Pau Cubarsí, Ronald Araújo; Marc Bernal, Eric García, Pedri; Dani Olmo, Marcus Rashford, Lamine Yamal. Espanyol: Marko Dmitrović; José Salinas, Leandro Cabrera, Fernando Calero Villa, Miguel Ángel Rubio Lestán; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko González de Zárate, Cyril Ngonge; Roberto Fernández Jaén, Roberto Fernández Jaén.