El evento UFC 320 presentará una esperada revancha por el cinturón semipesado entre Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira. Ambos peleadores chocarán nuevamente en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, la misma sede de su anterior encuentro, este próximo sábado 4 de octubre desde las 10:00 p.m. ET . Si estás en España, México, Estados Unidos u otro país de Latinoamérica, te presento la lista de horarios, por qué canal de TV pasa y dónde ver todas las peleas en vivo online por streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Con un sólido récord de 21 triunfos, una única derrota y un empate, Ankalaev regresa al ring ostentando 13 peleas sin conocer la derrota. Este invicto incluye el reciente triunfo por el título contra Pereira en marzo. Respecto a su primera batalla, en la que perdió el campeonato de la UFC por decisión unánime después de cinco rounds.

El evento coestelar presenta a Merab Dvalishvili, quien arriesgará el título de peso gallo de la UFC contra Cory Sandhagen. Dvalishvili ha sido un torbellino de agresividad, con 13 victorias consecutivas. Sandhagen ha ganado cuatro de sus cinco peleas más recientes y está a punto de obtener el campeonato absoluto, tras haber perdido una pelea por el título interino contra Petr Yan en 2021.

¿A qué hora inicia UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 en Estados Unidos?

Las Preliminares Iniciales comienzan a las 18:00 ET / 15:00 PT por ESPN+, FX y UFC FIGHT PASS . Las Preliminares comienzan a las 20:00 ET / 17:00 PT por ESPN, FX y ESPN+ en Estados Unidos, y la cartelera principal se transmitirá exclusivamente por ESPN+ PPV en EE. UU. a las 22:00 ET / 19:00 PT .

ZONA HORARIA REGIONES EN EE.UU. 10:00 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora pelea Ankalaev vs. Pereira 2 por UFC 230 en México?

Si estás en México, podrás seguir todas las peleas de UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 en vivo online por la señal de Fox Sports Premium (TV y streaming). Las primeras preliminares darán inicio a las 4:00 p.m. (CDMX), las preliminares desde las 6:00 p.m. (CDMX) y la cartelera principal desde las 8:00 p.m. (CDMX).

¿A qué hora ver la pelea Ankalaev vs. Pereira 2 por UFC 230 en España?

Si te encuentras en España y no te quieres perder la transmisión de UFC 320 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, podrás seguir todas las peleas a primera hora del domingo 5 de octubre por la señal oficial de MAX (streaming) en directo. Las primeras preliminares van desde las 12:00 a.m., las preliminares a las 2:00 a.m. y las principales desde las 4:00 a.m. Ankalaev vs. Pereira 2 estarían subiendo a la jaula a partir de las 6:25 a.m .

En qué canal TV y online pasan UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO y EN DIRECTO

Conoce la lista de canales TV y señal online disponible para ver todas las peleas de UFC 320, que tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Ankalaev vs. Pereira 2 por el título de peso semipesado .

PAÍS CANALES TV / STREAMING ONLINE México Fox Sports Premium (TV y streaming) España Max (streaming) Estados Unidos ESPN (evento completo) Sudamérica (excepto Chile y Brasil) Disney+ (streaming), ESPN (TV, solo preliminares) Argentina Fox Sports 2 (TV, solo preliminares), Disney+ (streaming)

Fecha, hora, TV y dónde ver online la pelea UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2

Magomed Ankalaev se enfrentará a Alex Pereira el sábado 4 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Fecha : sábado 4 de octubre

: sábado 4 de octubre Hora: 6 p. m. ET (preliminares tempranas)

6 p. m. ET (preliminares tempranas) Pelea: Ankalaev vs. Pereira 2, evento principal, salidas a la jaula a las 12:25 a. m. ET

Ankalaev vs. Pereira 2, evento principal, salidas a la jaula a las 12:25 a. m. ET TV: ESPN (Preliminares)

ESPN (Preliminares) Transmisión: ESPN+, Disney+ (Preliminares y preliminares), PPV (Cartelera principal)