La emoción del fútbol internacional vuelve a encenderse con un atractivo amistoso rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. Este viernes 27 de marzo, la selección de Guatemala se mide ante Argelia en un duelo que promete intensidad, aprendizaje y grandes momentos dentro del estadio Luigi Ferraris, en Génova . El encuentro se disputará desde la 1:30 p.m. (hora de Guatemala), convirtiéndose en una gran oportunidad para que el equipo centroamericano siga ajustando su funcionamiento ante un rival de exigencia africana.

Con expectativas en ambos lados, los aficionados estarán atentos a cada jugada de este compromiso que forma parte de la preparación mundialista. Guatemala buscará hacerse fuerte en casa, mientras que Argelia intentará imponer su jerarquía internacional. Para no perderte ningún detalle de este emocionante partido, es clave conocer a qué hora empieza y qué canal transmite EN VIVO el encuentro, tanto por televisión como vía online.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Argelia?

TiGo Sports transmitirá el amistoso internacional Guatemala vs. Argelia, que se disputará previo al Mundial 2026. Aquí te comparto los números de los canales para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por dicha señal.

Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo (en Guatemala).

Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD (en Guatemala).

¿Cómo ver TiGo Sports Online?

Para ver Tigo Sports Guatemala en línea, necesitas la aplicación Tigo Sports App para móvil o tablet (que está disponible en Google Play y App Store). Puedes acceder a dichas aplicaciones utilizando tu cuenta Tigo (correo/contraseña) o comprando un PIN, disfrutando de partidos de fútbol nacional en vivo y otros contenidos deportivos.

Horario del partido Guatemala vs. Argelia

Partido: Guatemala vs. Argelia

Competencia: Amistoso internacional – Fecha FIFA

Amistoso internacional – Fecha FIFA Estadio: Luigi Ferraris, Génova (Italia)

Luigi Ferraris, Génova (Italia) Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026 Hora (Guatemala): 1:30 p.m.

1:30 p.m. Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 4:30 p.m.

4:30 p.m. Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 2:30 p.m.

2:30 p.m. Hora (EE. UU. Este): 3:30 p.m.

3:30 p.m. Transmisión: Tigo Sports