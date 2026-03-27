Guatemala afronta su 2026 con un desafío que se siente más a cita de exigencia mundialista que a simple amistoso: la Bicolor se mide con Argelia en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Italia, donde el equipo de Luis Fernando Tena buscará poner a prueba su nuevo ciclo ante una de las selecciones africanas con mayor oficio internacional y demostrar que el proyecto apunta en serio al Mundial 2030. El duelo, programado para este viernes 27 de marzo, se presenta como un termómetro de carácter, funcionamiento y profundidad de plantilla para un grupo que llega con la ilusión renovada y bajo la lupa de una afición que exige dar el siguiente paso competitivo. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports.
¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Argelia por amistoso al Mundial 2026?
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- Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
- Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.
Programación de TiGo Sports hoy, viernes 27 de marzo
- 06:00–07:00 — Tigo Sports Noticias
- 07:00–07:30 — 100% Fitness
- 07:30–09:30 — Bolivia vs. Surinam (Clasificación - Eliminatorias Copa Mundial de la FIFA 2026)
- 09:30–11:30 — El chiringuito (Tarde)
- 11:30–12:00 — Yo soy rojo
- 12:00–12:30 — Pasión azul y blanco
- 12:30–13:30 — Guatemala vs. Argelia (Previa - Amistoso internacional)
- 13:30–15:30 — Guatemala vs. Argelia (Amistoso Internacional)
- 15:30–16:45 — En la Jugada
- 16:45–17:00 — 90 en 10
- 17:00–17:30 — El show de la jornada
- 17:30–18:00 — El show de la jornada - Internacional
- 18:00–18:30 — Crema, mi buen amigo
- 18:30–19:00 — Yo soy rojo
- 19:00–20:00 — Tigo Sports Noticias
- 20:00–23:45 — Arena de titanes
Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Argelia por amistoso a la Copa Mundial 2026
- Fecha: Viernes 27 de marzo 2026
- Partido: Guatemala vs. Argelia, por amistoso FIFA 2026
- Hora (Guatemala): 13:30
- Hora (EE. UU.): 3:30 p.m. ET / 2:30 p.m. CT / 12:30 p.m. PT
- Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
- Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
- Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
- Lugar: Estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Italia