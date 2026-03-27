Guatemala afronta su 2026 con un desafío que se siente más a cita de exigencia mundialista que a simple amistoso: la Bicolor se mide con Argelia en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Italia, donde el equipo de Luis Fernando Tena buscará poner a prueba su nuevo ciclo ante una de las selecciones africanas con mayor oficio internacional y demostrar que el proyecto apunta en serio al Mundial 2030. El duelo, programado para este viernes 27 de marzo, se presenta como un termómetro de carácter, funcionamiento y profundidad de plantilla para un grupo que llega con la ilusión renovada y bajo la lupa de una afición que exige dar el siguiente paso competitivo. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Argelia por amistoso al Mundial 2026?

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Canal 6 : señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo. Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Programación de TiGo Sports hoy, viernes 27 de marzo

06:00–07:00 — Tigo Sports Noticias

07:00–07:30 — 100% Fitness

07:30–09:30 — Bolivia vs. Surinam (Clasificación - Eliminatorias Copa Mundial de la FIFA 2026)

09:30–11:30 — El chiringuito (Tarde)

11:30–12:00 — Yo soy rojo

12:00–12:30 — Pasión azul y blanco

12:30–13:30 — Guatemala vs. Argelia (Previa - Amistoso internacional)

13:30–15:30 — Guatemala vs. Argelia (Amistoso Internacional)

15:30–16:45 — En la Jugada

16:45–17:00 — 90 en 10

17:00–17:30 — El show de la jornada

17:30–18:00 — El show de la jornada - Internacional

18:00–18:30 — Crema, mi buen amigo

18:30–19:00 — Yo soy rojo

19:00–20:00 — Tigo Sports Noticias

20:00–23:45 — Arena de titanes

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Argelia por amistoso a la Copa Mundial 2026

Fecha : Viernes 27 de marzo 2026

: Viernes 27 de marzo 2026 Partido : Guatemala vs. Argelia, por amistoso FIFA 2026

: Guatemala vs. Argelia, por amistoso FIFA 2026 Hora (Guatemala) : 13:30

: 13:30 Hora (EE. UU.) : 3:30 p.m. ET / 2:30 p.m. CT / 12:30 p.m. PT

: 3:30 p.m. ET / 2:30 p.m. CT / 12:30 p.m. PT Canal (Guatemala) : Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports

: Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports Streaming (Guatemala) : app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital

: app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital Estados Unidos : fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App

: fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App Lugar: Estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Italia