GÉNOVA (ITALIA), 27/03/2026.- Cobertura oficial de TiGo Sports EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre Guatemala y Argelia este viernes 27 de marzo por amistoso con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. FOTO DE JOHAN ORDONEZ PARA AFP
GÉNOVA (ITALIA), 27/03/2026.- Cobertura oficial de TiGo Sports EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre Guatemala y Argelia este viernes 27 de marzo por amistoso con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. FOTO DE JOHAN ORDONEZ PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Guatemala afronta su 2026 con un desafío que se siente más a cita de exigencia mundialista que a simple amistoso: la Bicolor se mide con Argelia en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Italia, donde el equipo de Luis Fernando Tena buscará poner a prueba su nuevo ciclo ante una de las selecciones africanas con mayor oficio internacional y demostrar que el proyecto apunta en serio al Mundial 2030. El duelo, programado para este viernes 27 de marzo, se presenta como un termómetro de carácter, funcionamiento y profundidad de plantilla para un grupo que llega con la ilusión renovada y bajo la lupa de una afición que exige dar el siguiente paso competitivo. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Argelia por amistoso al Mundial 2026?

Disfruta de todos los partidos de la selección de Guatemala a través de las pantallas de TiGo Sports. Aquí te comporto sus canales oficiales:

  • Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
  • Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Programación de TiGo Sports hoy, viernes 27 de marzo

  • 06:00–07:00 — Tigo Sports Noticias
  • 07:00–07:30 — 100% Fitness
  • 07:30–09:30 — Bolivia vs. Surinam (Clasificación - Eliminatorias Copa Mundial de la FIFA 2026)
  • 09:30–11:30 — El chiringuito (Tarde)
  • 11:30–12:00 — Yo soy rojo
  • 12:00–12:30 — Pasión azul y blanco
  • 12:30–13:30 — Guatemala vs. Argelia (Previa - Amistoso internacional)
  • 13:30–15:30 — Guatemala vs. Argelia (Amistoso Internacional)
  • 15:30–16:45 — En la Jugada
  • 16:45–17:00 — 90 en 10
  • 17:00–17:30 — El show de la jornada
  • 17:30–18:00 — El show de la jornada - Internacional
  • 18:00–18:30 — Crema, mi buen amigo
  • 18:30–19:00 — Yo soy rojo
  • 19:00–20:00 — Tigo Sports Noticias
  • 20:00–23:45 — Arena de titanes

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Argelia por amistoso a la Copa Mundial 2026

  • Fecha: Viernes 27 de marzo 2026
  • Partido: Guatemala vs. Argelia, por amistoso FIFA 2026
  • Hora (Guatemala): 13:30
  • Hora (EE. UU.): 3:30 p.m. ET / 2:30 p.m. CT / 12:30 p.m. PT
  • Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
  • Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
  • Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
  • Lugar: Estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Italia
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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