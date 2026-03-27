Este viernes 27 de marzo se llevará a cabo un nuevo amistoso FIFA internacional. Desde el BMO Stadium de Los Angeles en California, mira el partido de Guatemala vs. Argelia, como preparación para la selección africana de cara al Mundial 2026. Los argelinos inician su camino para llegar en la mejor forma posible a la Copa del Mundo que dentro de unos meses se llevará a cabo en Estados Unidos y justamente han elegido dicho terreno para este duelo amistoso. Aquí te cuento a qué hora inicia y cómo ver la transmisión.
¿Cómo ver Guatemala vs. Argelia EN VIVO por TV y Streaming?
La transmisión del juego de Guatemala vs. Argelia EN VIVO se podrá ver únicamente a través de la señal de TiGo Sports en Centroamérica. Cabe destacar que la selección guatemalteca no estará participando del Mundial 2026 tras quedar fuera en la última fase, mientras que Argelia viene realizando su preparación de cara a la Copa del Mundo.
¿A qué hora juegan Guatemala vs. Argelia por amistoso FIFA?
La hora de inicio para ver el partido de Guatemala vs. Argelia EN VIVO será a partir de las 13:30 horas Ciudad de Guatemala, 15:30 Tiempo del Este o 12:30 Tiempo del Pacífico. El encuentro se desarrollará desde el BMO Stadium de Los Angeles, California.
Guatemala vs. Argelia: posibles alineaciones
- Guatemala: Kenderson Navarro; José Ardón, José Pinto, Marcelo Hernández, José Morales; Oscar Castellanos, Jonathan Franco, Rudy Muñoz; Óscar Santis, Darwin Lom y Matthew Evans.
- Argelia: Luca Zidane; Belghali, Äissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki; Riyah Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; y Mohamed Amoura.
