En los últimos meses, Wikipedia experimentó una caída importante en su tráfico, mientras cada vez más personas utilizan herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y los resúmenes de Google AI para buscar información.

Marshall Miller, de la Fundación Wikimedia, explicó en un artículo que las visitas humanas a las páginas “han disminuido un 8% en estos últimos meses en comparación con los mismos meses de 2024”.

El problema se detectó luego de que los sistemas de Wikipedia comenzaron a registrar un tráfico inusual. Según Miller, “mucho del tráfico inusualmente alto durante mayo y junio provenía de bots diseñados para evadir la detección”, algo que encendió las alarmas sobre cómo la IA generativa está cambiando la forma en que los usuarios consumen información.

Marshall Miller, de la Fundación Wikimedia, advierte que estos cambios amenazan la sostenibilidad del proyecto, ya que reduce la participación de voluntarios y el apoyo financiero. (Foto: KAREN BLEIER / AFP)

Miller señala que esta tendencia es consecuencia directa del avance de la IA y las redes sociales.

En sus palabras, refleja “el impacto de la inteligencia artificial generativa y las redes sociales en cómo las personas buscan información”, destacando que “los motores de búsqueda proporcionan respuestas directamente a los buscadores, a menudo basadas en contenido de Wikipedia”.

Además, mencionó un cambio generacional en los hábitos de consumo. Miller afirmó que “las generaciones más jóvenes están buscando información en plataformas de video social en lugar de en la web abierta”, lo que está llevando a muchos usuarios a omitir por completo el sitio de Wikipedia.

Un informe revela que el 77% de los usuarios de ChatGPT lo usan como buscador principal y prefieren su respuesta antes que hacer clic en enlaces externos como Wikipedia. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Un informe de Adobe Express respalda esta tendencia: el 77% de los estadounidenses que usan ChatGPT lo consideran un motor de búsqueda, mientras que tres de cada diez confían más en ChatGPT que en un buscador tradicional.

A pesar de este complicado escenario, Miller no cree que Wikipedia esté quedando obsoleta. Afirmó que “casi todos los modelos de lenguaje grande (LLM) entrenan con datos de Wikipedia, y los motores de búsqueda y plataformas de redes sociales priorizan su información para responder a las preguntas de sus usuarios”.

Miller también advirtió sobre las consecuencias de perder visibilidad directa: “Con menos visitas a Wikipedia, menos voluntarios pueden crecer y enriquecer el contenido, y menos donantes individuales pueden apoyar este trabajo”, afirmó preocupado.

Expertos señalan que esta transformación podría redefinir la forma en que se consume y crea conocimiento en Internet. (Foto: Philippe LOPEZ / AFP)

Wikipedia incluso intentó implementar resúmenes generados por IA, similar a Google, pero detuvo el experimento después de que los editores expresaron su inconformidad.

Wikipedia no es la única plataforma afectada. El New York Post informa que DMG Media, propietario de MailOnline, declaró ante la Autoridad de Competencia y Mercados en julio que los resúmenes de IA habían provocado una caída del 89% en los clics hacia su sitio.

Todo esto ocurre en medio de un aumento de contenido de baja calidad generado automáticamente, conocido como “AI slop”, que ya causa problemas en sectores como el académico y el legal.