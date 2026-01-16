WhatsApp incluirá una nueva función para que los usuarios puedan añadir una imagen de portada además de su foto de perfil, permitiendo una mayor personalización de su cuenta personal.

Esta medida ya estaba disponible para las cuentas empresariales con la beta para Android 2.25.32.2, y ahora la red social de mensajería instantánea plantea ampliar esta opción a todos los usuarios.

Así lo indica el portal WABetaInfo, especializado en descifrar y filtrar las nuevas actualizaciones de WhatsApp, que ha descubierto esta función con la última versión beta de WhatsApp para iOS 26.1.10.71, disponible con del programa TestFlight, en el que se pueden probar las nuevas funciones antes de su lanzamiento general.

De esta forma, WhatsApp se une a la tendencia de añadir una imagen adicional a los perfiles de los usuarios, como pasa en otras redes como X, Facebook o LinkedIn con los encabezados.

Según explica WABetaInfo, los usuarios podrán añadir esta imagen desde los ajustes de perfil de la misma forma en la que pueden cambiar su imagen principal.

Esta función es una más de las que está implementando Whatsapp para aumentar la personalización de los usuarios, como las etiquetas en los chats grupales, que permiten la identificación de los miembros con su rol.