Las redes sociales se han convertido en uno de los lugares preferidos por los ciberdelincuentes para captar víctimas y WhatsApp no está ajeno a esto. Si eres de los que siempre usa esta aplicación de mensajería instantánea, de seguro te ha tocado recibir algún mensaje sospechoso o una oferta de trabajo poco confiable. Si bien muchos logran detectar a tiempo un posible fraude, hay quienes caen y terminan perdiendo dinero o poniendo en peligro sus vidas. Desde esta compañía han reforzado la seguridad y han lanzado nuevas herramientas que son de gran ayuda. Esto luego que en la primera mitad de 2025, la plataforma eliminara más de 6,8 millones de cuentas vinculadas a redes de fraude en todo el mundo, muchas de ellas manejadas por grupos criminales e incluso campamentos de trabajo forzado en el sudeste asiático.

Según Fox News Digital, la app está lanzando nuevas funciones para ayudar a los usuarios a detectar estafas y mantenerse seguros al chatear. Estas mejoras llegan en un momento en que los delincuentes usan cada vez más aplicaciones de mensajería privada, plataformas de citas, redes sociales e incluso herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para ejecutar sus engaños.

Hoy en día, las estafas en línea no se limitan a una sola aplicación. Muchas veces comienzan con un mensaje de texto o una app de citas, luego pasan a WhatsApp y terminan en Telegram o en un intercambio de criptomonedas. En un solo fraude, la víctima puede pasar por hasta cinco plataformas diferentes para dificultar su detección.

Las nuevas funciones de seguridad incluyen alertas al recibir mensajes de desconocidos y un resumen de seguridad al ser añadido a grupos por personas fuera de la lista de contactos. (Foto: Jaque Silva / NurPhoto vía Getty Images)

En una reciente operación, WhatsApp y Meta se aliaron con OpenAI para desmantelar una red de estafas en Camboya. Los delincuentes usaban ChatGPT para generar mensajes con supuestos trabajos de “pago por dar ‘me gusta’”. Las víctimas eran dirigidas a WhatsApp, luego a Telegram, donde les pedían interactuar con videos de TikTok y, finalmente, depositar criptomonedas para desbloquear ganancias falsas.

Para combatir estas prácticas, WhatsApp lanzó herramientas como un “resumen de seguridad en grupos”, que aparece si alguien que no está en tus contactos te agrega a uno. Este aviso te da información del grupo y consejos de privacidad, permitiendo salir de inmediato y sin que se activen notificaciones.

Otra función en prueba son las alertas para advertir cuando hablas con personas que no están en tu lista de contactos, algo clave para detectar posibles engaños.

WhatsApp advierte que los estafadores suelen usar varias aplicaciones y técnicas, incluso inteligencia artificial, para engañar a las víctimas y obtener dinero o datos. (Foto referencial: Pixabay)

Además, la compañía se asoció con la experta en ciberseguridad Rachel Tobac para compartir una estrategia de tres pasos contra estafas: pausar antes de responder a mensajes sospechosos, cuestionar si la oferta es realista o si piden dinero o datos personales, y verificar la identidad de quien escribe usando otro medio de contacto.

WhatsApp también aconseja reforzar la seguridad con medidas adicionales: instalar un buen antivirus para bloquear enlaces o archivos peligrosos, ajustar la privacidad para limitar quién puede agregarte a grupos, borrar tu información personal de internet, activar la verificación en dos pasos y evitar mover conversaciones a otras plataformas sin confirmar la identidad del contacto.

Cabe agregar que, aunque WhatsApp ya bloqueó millones de cuentas fraudulentas, la mejor defensa sigue siendo mantenerse informado y alerta. Los estafadores siempre buscan nuevas formas de engañar, pero con las herramientas adecuadas y un poco de desconfianza saludable, es posible evitar caer en sus trampas.

La app también recomienda medidas como activar la verificación en dos pasos, usar antivirus, proteger la privacidad y verificar la identidad antes de responder. (Foto: Jan Woitas/picture alliance vía Getty Images)

Más consejos para proteger tu privacidad en Internet

Según Kaspersky, para proteger tu privacidad es crucial revisar y configurar cuidadosamente las opciones de privacidad en tus redes sociales y otras cuentas online. Limita la información que compartes públicamente y ajusta quién puede ver tus publicaciones e información personal. Evita compartir detalles sensibles como tu dirección o número de teléfono en perfiles públicos.

Otro aspecto importante es ser consciente de lo que compartes y dónde lo haces. No utilices servicios en línea destinados a compartir información para almacenar datos privados. Sé cauteloso al hacer clic en enlaces y al descargar archivos, especialmente de fuentes desconocidas. Utiliza conexiones seguras (HTTPS) al ingresar información personal y considera el uso de una VPN en redes Wi-Fi públicas para cifrar tu tráfico.

Finalmente, Kaspersky recomienda utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada una de tus cuentas y habilitar la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Mantén tu software de seguridad actualizado para protegerte contra malware y otras amenazas que puedan comprometer tu privacidad.