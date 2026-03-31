México vuelve a mirar al suelo con cautela este martes 31 de marzo, en una jornada marcada por la vigilancia permanente de su actividad sísmica. En un país asentado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, cada temblor —por pequeño que parezca— será registrado y analizado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que emitirá reportes en tiempo casi real con datos sobre magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta del evento, insumos indispensables para evaluar su posible impacto y el grado de percepción entre la población.

De acuerdo con los patrones que se han repetido en los últimos días, se espera que buena parte de los movimientos telúricos se concentre en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, zonas donde la interacción entre placas tectónicas mantiene una actividad constante de sismos leves y moderados, considerados dentro del rango habitual. No obstante, cualquier evento que se salga de esos niveles promedio de liberación de energía será objeto de una revisión más minuciosa por parte del equipo técnico del SSN, que pondrá especial atención en sus características y posibles efectos.

La alta recurrencia de temblores en territorio mexicano se entiende a partir de su compleja configuración geológica: aquí convergen e interactúan las placas de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, generando procesos de subducción, fricción y deformación que alimentan la actividad sísmica. A ello se suma la posición del país dentro de una de las franjas tectónicas más activas del planeta, lo que refuerza la necesidad de un monitoreo constante y de protocolos de protección civil siempre listos para activarse.

Temblores de hoy en México, martes 31 de marzo de 2026

Para este martes se prevé también el registro de numerosos microsismos, movimientos de muy baja magnitud que, en la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para la ciudadanía y no detonan los sistemas de alerta temprana. Aunque no se sientan ni generen sobresaltos, cada uno de estos eventos queda asentado en las bases de datos del SSN y suma información valiosa para afinar el conocimiento del comportamiento sísmico nacional, así como para mejorar los modelos de evaluación y gestión del riesgo a mediano y largo plazo.

En la Ciudad de México, la lupa estará aún más ajustada debido a la naturaleza de su subsuelo, compuesto en buena parte por antiguos sedimentos lacustres capaces de amplificar las ondas sísmicas. Estas condiciones hacen posible que sismos moderados, originados a cientos de kilómetros, se perciban con mayor intensidad en determinados sectores de la capital. Por ello, a lo largo del día se dará seguimiento tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos de percepción, con el objetivo de tener una radiografía más completa de cómo se sienten y se distribuyen los temblores en el Valle de México.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.