Atención. Te presentamos el reporte del temblor en México hoy, viernes 13 de marzo de 2026. El país amaneció nuevamente bajo el monitoreo permanente del Servicio Sismológico Nacional (SSN), organismo encargado de registrar y analizar cada movimiento telúrico que ocurre en el territorio mexicano. Si durante la madrugada o en las primeras horas del día viste reportes sobre actividad sísmica, lo más recomendable es mantener la calma y revisar la información oficial, donde podrás confirmar datos como la magnitud, el epicentro y la hora exacta de los eventos más recientes. Consultar esta información desde México, Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo permite verificar rápidamente los detalles de los últimos sismos registrados.

En las últimas semanas, la actividad sísmica se ha reportado con mayor frecuencia en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco y Baja California. En estas regiones es relativamente común que se perciban temblores de magnitud baja o moderada con cierta frecuencia. Estos movimientos forman parte de los procesos naturales de liberación de energía en la corteza terrestre y son monitoreados las 24 horas por el SSN para detectar cualquier variación importante. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales ayuda a reaccionar con tranquilidad y evita caer en rumores o información falsa que suele circular en redes sociales.

La explicación científica de esta constante actividad sísmica está relacionada con la ubicación de México dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas geológicas más activas del planeta. En esta región interactúan varias placas tectónicas, entre ellas las de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, cuyo movimiento genera fricción y acumulación de energía bajo la superficie terrestre. Esta dinámica natural provoca que los sismos formen parte de la realidad geológica del país, por lo que la prevención y el acceso a información confiable resultan fundamentales. Mantente atento a los reportes actualizados y a las fuentes oficiales para seguir la actividad sísmica en tiempo real.

Últimos sismos en México hoy, viernes 13 de marzo de 2026

Durante la jornada de este viernes 13 de marzo, el SSN ha continuado registrando numerosos microsismos, es decir, movimientos de muy baja magnitud que generalmente pasan desapercibidos para la población y no activan los sistemas de alerta sísmica. Aun así, cada evento queda documentado e integrado en las bases de datos del organismo, aportando información valiosa para comprender mejor la dinámica sísmica nacional y fortalecer los modelos de predicción y gestión del riesgo.

En la Ciudad de México, la atención se mantiene especialmente cuidadosa debido a las características de su subsuelo, formado en gran parte por antiguos sedimentos lacustres. Estas condiciones tienden a amplificar las ondas sísmicas, lo que hace que incluso temblores moderados puedan sentirse con mayor intensidad en determinadas zonas de la capital. Por ello, el monitoreo combina registros instrumentales con reportes ciudadanos de percepción, un trabajo esencial para afinar la respuesta ante cualquier eventualidad.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.