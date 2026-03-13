Este viernes 13 de marzo de 2026, la comunidad hispana vuelve a poner atención en la actividad sísmica que con frecuencia se registra en distintas regiones de Estados Unidos. Estados como California, Texas y Nevada, así como zonas altamente pobladas como Nueva York y Nueva Jersey, se encuentran en áreas donde la vigilancia geológica es permanente. Las fallas activas que atraviesan el territorio norteamericano pueden generar movimientos telúricos en cualquier momento, por lo que mantenerse informado sobre la actividad del subsuelo es clave para la seguridad de millones de personas.

Para seguir cada movimiento con precisión, el United States Geological Survey (USGS) monitorea la actividad sísmica del país durante las 24 horas del día. Esta agencia científica publica reportes detallados que incluyen datos como la magnitud, la profundidad, la hora exacta y el epicentro de cada temblor detectado. Consultar estos informes oficiales permite conocer rápidamente si un evento representa algún riesgo para la población o si se trata de un movimiento leve que no genera mayor impacto. Apoyarse en fuentes confiables como el USGS es esencial para evitar confusiones y no caer en información falsa que suele circular en redes sociales.

Gran parte de los sismos en Estados Unidos se producen por la interacción constante de placas tectónicas y por el desplazamiento a lo largo de antiguas fallas geológicas. Gracias a una extensa red de sismógrafos digitales distribuidos en todo el territorio —desde Alaska hasta Hawái— los especialistas pueden registrar desde microsismos imperceptibles hasta terremotos de mayor intensidad. Esta tecnología permite analizar con exactitud cómo se libera la energía bajo la superficie y ayuda a comprender mejor el comportamiento de la corteza terrestre.

Toda esta información se traduce en mapas y análisis que permiten identificar las zonas con mayor riesgo de sufrir daños en caso de un terremoto fuerte. Con estos datos, las autoridades pueden fortalecer los códigos de construcción y mejorar los planes de prevención ante desastres naturales. Vivir en Norteamérica implica convivir con fenómenos geológicos activos, por lo que la preparación y el acceso a información confiable son herramientas fundamentales para reducir riesgos y proteger a las comunidades.

Sismos reportados hoy, viernes 13 de marzo de 2026

Durante este miércoles, el USGS mantiene actualizado su listado de los últimos sismos en Estados Unidos, una base de datos en tiempo casi real que permite a ciudadanos y autoridades conocer la localización, magnitud y horario de cada temblor. De esta forma, la vigilancia científica se convierte también en una herramienta pública: un canal confiable para reforzar la preparación y la comunicación del riesgo a escala nacional.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en EE.UU.?

Antes de un sismo

Elaborar un plan familiar de emergencia con puntos de encuentro y contactos fuera de la zona afectada.

Preparar una mochila con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a baterías, botiquín y copias de documentos importantes.

Asegurar y fijar muebles, estanterías y objetos pesados para evitar que caigan durante el movimiento.

Identificar zonas seguras dentro de casa, oficina o escuela (bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales) y conocer las rutas de evacuación.

Durante un sismo

Aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger cabeza y cuello bajo un mueble resistente y mantenerse allí hasta que termine el temblor.

Alejarse de ventanas, vitrinas, estanterías y objetos que puedan caer o romperse, y no usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y buscar un área abierta; si se conduce, detenerse en un lugar seguro lejos de puentes y estructuras.

Después de un sismo

Verificar lesiones propias y de quienes están cerca, y brindar primeros auxilios básicos si es posible.

Revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o estructurales y evacuar con calma si el edificio no es seguro.

Mantenerse informado a través de canales oficiales, estar atento a posibles réplicas y no regresar a zonas dañadas hasta que sean declaradas seguras por autoridades competentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre temblores en EE. UU.

1. ¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas, lo que favorece la ocurrencia de temblores en distintas regiones del país. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en la costa oeste y en áreas con fallas geológicas importantes.

2. ¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Los sismos se registran con mayor frecuencia en California, Alaska, Hawái, Nevada y otros estados de la franja oeste, aunque también se reportan eventos en Texas y la costa este. La actividad sísmica puede variar en intensidad y profundidad según la región.

3. ¿Qué es el USGS y qué información ofrece sobre los temblores?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la entidad oficial encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. A través de su plataforma digital, publica en tiempo real datos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

4. ¿Qué es el sistema ShakeAlert y para qué sirve?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas de un sismo y envía avisos a la población antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Estos segundos de anticipación pueden ser clave para que las personas se protejan y se activen protocolos de emergencia.

5. ¿Dónde puedo ver el mapa de los últimos temblores en EE. UU.?

El USGS ofrece un mapa interactivo en línea, conocido como “Latest Earthquakes”, donde se pueden consultar los sismos más recientes registrados en el territorio estadounidense. Allí es posible filtrar por fecha, magnitud y ubicación para un seguimiento detallado.

6. ¿Se pueden predecir los temblores?

Hasta el momento no existe un método científico confiable que permita predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sistemas actuales solo pueden detectar el inicio del sismo y emitir alertas con segundos de anticipación, pero no anticipar el evento con días u horas de ventaja.

7. ¿Qué debo hacer durante un temblor si estoy en un edificio?

Las recomendaciones generales indican no salir corriendo y resguardarse de inmediato en el interior, aplicando la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble resistente. Una vez que termine el movimiento, se sugiere evacuar con calma si la estructura está estable y las salidas son seguras.

8. ¿Es más seguro salir a la calle cuando empieza a temblar?

Los especialistas advierten que, mientras dura el sismo, intentar evacuar puede exponer a caídas, objetos que se desploman o vidrios que se rompen. Por ello, se considera más seguro protegerse dentro del inmueble y salir solo cuando el temblor haya terminado y se hayan evaluado los riesgos inmediatos.

9. ¿Qué tan útiles son las réplicas y por qué ocurren?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que se producen en la misma zona del evento principal y forman parte del proceso de reajuste de la falla. Aunque suelen ser más débiles, pueden resultar peligrosas para estructuras ya dañadas por el terremoto inicial.

10. ¿Cómo puedo prepararme ante un posible temblor?

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, un kit de suministros básicos y conocer las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. También se sugiere informarse a través de fuentes oficiales y revisar periódicamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro.