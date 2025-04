Si te ha llegado más de US$6,000 a tu cuenta del Seguro Social, no te asustes, pues no se trataría de depósitos errados, sino de los pagados basados en la Ley de Equidad, promulgada el 5 de enero de 2025.

La Ley de Equidad elimina dos disposiciones: la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP, por sus siglas en inglés) y la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO, por sus siglas en inglés), que reducen los beneficios de la SSA para los trabajadores del sector público y exige un ajuste en los pagos de más de 3 millones de personas.

¿AUMENTO EL PAGO DE TU CHEQUE DEL SEGURO SOCIAL?

El Seguro Social viene realizando el ajuste en los pagos pasados y futuros de algunas personas, que han presentado su solicitud. Los pagos actualizados –los cuales deben ser mensuales- se empezaron a realizar el 25 de febrero y marzo.

Al 4 de marzo, otorgó a más de 1.1 millones de estadounidenses pagos retroactivos por un valor total de US$7.5 millones, según la Administración del Seguro Social (SSA). Hasta el momento, el pago promedio es de US$6,710.

Las disposiciones WEP y GPO redujeron o eliminaron los beneficios del Seguro Social para más de 3,2 millones de personas que reciben una pensión basada en un trabajo que no estaba cubierto por el Seguro Social (una “pensión no cubierta”) porque no pagaron impuestos del Seguro Social.

La SSA indicó que los beneficiarios recibirán un aviso del Seguro Social por correo postal explicando el cambio de beneficio o el pago retroactivo. Sin embargo, es posible que reciba el pago retroactivo antes de recibir el aviso.

¿EN CUÁNTO PUEDE AUMENTAR EL BENEFICIO MENSUAL DE UNA PERSONA?

La cantidad en que los beneficios mensuales pueden cambiar, dependiendo de factores como el tipo de beneficio que recibe del Seguro Social y la cantidad de la pensión de la persona, los beneficios de algunas personas aumentarán muy poco, mientras que otras pueden ser elegibles para recibir más de US$1,000 adicionales cada mes.