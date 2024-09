La Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado que algunas cuentas de jubilados serán bloqueadas a partir del 30 de septiembre. Sin embargo, no hay que preocuparse, ya que esto forma parte de los cambios que la entidad está implementando para modernizar su sistema. Este proceso implica que algunos afiliados no podrán acceder temporalmente a sus cuentas hasta que la migración de datos del sistema My Social Security al nuevo portal Login.gov haya finalizado por completo.

Desde el 31 de agosto, los beneficiarios del Seguro Social han dejado de utilizar My Social Security y ahora deben acceder a la plataforma Login.gov. Este ajuste podría afectar a millones de usuarios, quienes podrían perder temporalmente el acceso a sus servicios si no trasladan su información antes de la fecha límite. La SSA ha tomado esta medida para garantizar mayor seguridad y una experiencia mejorada para los afiliados.

My Social Security era la plataforma que se utilizaba para que los afiliados al Seguro Social accedieran a sus cuentas (Foto: SSA)

¿CUÁLES SERÁN LAS CUENTAS QUE SERÁN BLOQUEADAS?

Las cuentas que serán bloqueadas o eliminadas son las de quienes no trasladen su información de My Social Security al nuevo portal Login.gov antes del 30 de septiembre. Esto significa que si no realizas la migración antes de esa fecha, perderás acceso a tu cuenta.

Para evitar esto, la entidad ha proporcionado un sencillo procedimiento que debes seguir:

Ingresa a secure.ssa.gov. Haz clic en Login.gov. Crea una nueva cuenta. Introduce tu correo electrónico y crea una contraseña. Proporciona la información personal requerida para verificar tu identidad. Recibirás un código de activación para completar el proceso. Acepta los términos y condiciones antes de acceder a tu cuenta.

Una vez creada tu cuenta, podrás seleccionar si prefieres recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto.