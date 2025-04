La situación económica en Estados Unidos no ha sido fácil en los últimos años. La inflación, el aumento en los precios de los productos esenciales y la incertidumbre han afectado a muchas familias, sobre todo a aquellos que aún siguen recuperándose de los efectos de la pandemia. Si bien hemos visto una ligera mejora, el bolsillo de los estadounidenses sigue sufriendo las consecuencias de esta larga crisis. En este contexto, el gobierno ha lanzado varias ayudas, como los cheques de estímulo, para aliviar la carga de quienes más lo necesitan. Pero aquí viene el detalle: ¡todavía hay una oportunidad para recibir un incentivo de US$1,400!

Si no reclamaste tu pago de estímulo de US$1,400 en su momento, no todo está perdido. En realidad, tienes menos de dos semanas para hacerlo antes de que pierdas esta oportunidad. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha identificado a más de un millón de personas que, por algún error o falta de información, no han reclamado este pago. Afortunadamente, aún puedes hacerlo, pero la fecha límite es el 15 de abril. Si eres una de ellas que aún no ha presentado su declaración de impuestos de 2021, ya no debes esperar más tiempo.

¿QUIÉNES PUEDEN RECLAMAR ESTE PAGO?

El cheque de estímulo de US$1,400 está disponible para aquellos contribuyentes que no lo recibieron cuando se distribuyó como parte del Plan de Rescate Estadounidense en 2021. La razón por la que algunos ciudadanos no recibieron este pago es principalmente por errores al presentar sus declaraciones o por desconocimiento de los requisitos para solicitar el Crédito de Reembolso de Recuperación (RRC). Si en su momento pensaste que no eras elegible o que no era necesario presentar la declaración, ahora es cuando más que nunca debes hacer la gestión.

Cerca de 1 millón de contribuyentes deberían recibir sus cheques de estímulo por parte del IRS (Foto: EFE)

¿CÓMO PUEDES RECLAMARLO?

Para recibir este pago, solo tienes que presentar tu declaración de impuestos de 2021 antes del 15 de abril. Puede que muchos de ustedes piensen que, si no tuvieron ingresos altos o si recibieron solo beneficios del Seguro Social, no son elegibles para el estímulo. Sin embargo, ¡eso no es cierto! El IRS ha dejado claro que incluso aquellas personas que tuvieron pocos o ningún ingreso en ese año pueden solicitar este beneficio. De hecho, es una excelente oportunidad para quienes normalmente no presentan impuestos y, por alguna razón, no pensaron que podían obtener el estímulo.

Además, si ya presentaste tu declaración de impuestos pero cometiste algún error al reclamar el RRC, no te preocupes. El IRS está enviando pagos automáticos a aquellos que han sido identificados, aunque si no tomaste acción aún, este es el último momento para no dejar pasar los US$1,400.

¿QUÉ PASA SI NO RECLAMAS TU PAGO A TIEMPO?

El 15 de abril es la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos de 2021 y reclamar el pago de US$1,400. Si no actúas antes de esta fecha, lamentablemente perderás la oportunidad de recibirlo. Esto podría ser una pena, especialmente para aquellas personas que han estado luchando con los efectos prolongados de la inflación y la subida de precios. El dinero puede no ser suficiente para resolver todos los problemas, pero sin duda puede hacer una diferencia importante.