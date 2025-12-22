El esperado Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 ha dejado su huella con el número 79432, premiado con 4 millones de euros por serie y 400.000 euros al décimo, que se quedan en 328.000 euros netos después de los impuestos.La suerte ha sonreído con especial intensidad a la provincia de León, epicentro de la alegría con millones repartidos en La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, sin olvidar una importante porción vendida en Madrid capital.

¿Cuál ha sido el número ganador de El Gordo?

El 79432 ha sido el número que quedará grabado en la memoria de este 22 de diciembre. Su caída ha sido celebrada con lágrimas, champán y emoción entre los agraciados.

El Gordo (79432) 4.000.000 € 400.000 € 328.000 € Segundo Premio 1.250.000 € 125.000 € 108.000 € Tercer Premio 500.000 € 50.000 € 46.000 € Cuartos Premios (2 premios) 200.000 € 20.000 € 20.000 € Quintos Premios (8 premios) 60.000 € 6.000 € 6.000 €

En total, las 198 series del 79432 reparten 792 millones de euros, un torrente de ilusión que recorre toda España.

¿Dónde ha caído El Gordo?

León vuelve a ser protagonista de la suerte navideña:

La Bañeza : 117 series vendidas (468 millones €).

: 117 series vendidas (468 millones €). Villablino : 50 series (200 millones €).

: 50 series (200 millones €). La Pola de Gordón : 15 series (60 millones €).

: 15 series (60 millones €). Madrid capital: 16 series (64 millones €) vendidas en la administración nº 246, en la calle Ricardo Ortiz, 8 (Ciudad Lineal).

La Bañeza (León) 117 468.000.000 Villablino (León) 50 200.000.000 La Pola de Gordón 15 60.000.000 Madrid (Administración 246) 16 64.000.000 TOTAL 198 792.000.000

Se calcula que la mayoría de los décimos se han vendido en administraciones muy arraigadas en sus barrios, de modo que el premio queda repartido entre vecinos, grupos de amigos y empleados de empresas locales, multiplicando el sentido de comunidad que caracteriza este sorteo.

Premios adicionales ligados al Gordo

La fortuna no solo sonríe a los que aciertan el número completo. Numerosas categorías premian aproximaciones y terminaciones vinculadas al Gordo:

Aproximaciones al Gordo 79431 y 79433 2.000 € Centenas del Gordo 794–– 100 € Terminaciones en 32 ––32 100 € Reintegro (última cifra 2) Final en 2 20 € o valor jugado

Importante: estos premios son acumulativos, salvo el Gordo y el reintegro, por lo que se pueden combinar otros premios menores.

Lo que necesitas saber tras el sorteo

¿Tienes premio? Comprueba tu número en el verificador oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en medios especializados.

Comprueba tu número en el de Loterías y Apuestas del Estado o en medios especializados. ¿Dónde cobrarlo? Hasta 2.000 euros en cualquier administración; mayores premios, en BBVA o CaixaBank .

Hasta en cualquier administración; mayores premios, en . Plazo máximo para cobrar: 22 de marzo de 2026 .

. Fiscalidad: los primeros 40.000 € están exentos ; el resto tributa al 20% , descontado automáticamente.

los ; el resto tributa al , descontado automáticamente. Décimos compartidos: conviene dejar prueba escrita o digital del reparto (WhatsApp, correo o fotocopia firmada).

conviene dejar prueba escrita o digital del reparto (WhatsApp, correo o fotocopia firmada). Décimo perdido o robado: denuncia inmediata ante la policía; puede paralizarse el pago si hay sospecha razonable.

Consejos de expertos para los ganadores

Evita las decisiones impulsivas: deja pasar unos días antes de hacer grandes compras. Cancela deudas prioritarias: hipotecas, préstamos o tarjetas. Crea un colchón de seguridad: al menos el 20% del premio. Busca asesoramiento financiero independiente: para invertir con cabeza. Celebra, pero con prudencia: el verdadero premio es poder disfrutarlo mucho tiempo.

Curiosidades del sorteo 2025

El sorteo ha repartido en total 2.590 millones de euros en premios , con más del 70% de las ventas devuelto a los jugadores .

, con más del . Este año se han emitido 198 series de cada número, con un total de más de 3.600 millones de euros jugados .

de cada número, con un total de . El número más buscado en las administraciones online fue el 122024 , inspirado en la fecha del sorteo (22/12/24).

, inspirado en la fecha del sorteo (22/12/24). En redes sociales, el hashtag **#Elrdo2025 superó los 2,5 millones de menciones en menos de una hora.

Conclusión: la magia del 22 de diciembreUna vez más, la Lotería de Navidad confirma por qué es la cita más esperada del año en España. No es solo cuestión de dinero, sino de ilusión compartida, abrazos, brindis y esperanza.El destino ha sonreído este año a León y Madrid, pero en cada rincón de España alguien guarda aún la esperanza de que el próximo 22 de diciembre la suerte toque su puerta.