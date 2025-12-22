La Lotería de Navidad 2025 vuelve a repartir millones el lunes 22 de diciembre, con un Gordo de 400.000 euros al décimo y más de 30 millones de décimos premiados en toda España, según los datos oficiales del Sorteo Extraordinario de Navidad. El primer premio reparte 4 millones por serie, el segundo 1.250.000 euros y el tercero 500.000 euros, consolidando un año más este sorteo como el gran protagonista de las fiestas.

Desde la tarde del propio día 22, en cuanto termine el sorteo, se comienzan a abonar los premios en los puntos de venta y entidades colaboradoras. Para los residentes en España, todo gira en torno a tres ideas clave: conocer los números ganadores, saber cuánto toca exactamente y disponer de un buen buscador para comprobar el décimo en segundos.​

¿A qué hora cantan El Gordo? Entérate de cuándo empieza y cuánto dura el sorteo de la Lotería de Navidad en vivo. Vive la tradición española desde Estados Unidos al instante.

Resultados y premios principales de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo 2025 del Sorteo Extraordinario de Navidad otorga 400.000 euros al décimo, es decir, 20.000 euros por cada euro jugado, lo que convierte a este premio en el más esperado del año por los jugadores españoles. El segundo premio reparte 125.000 euros por décimo, mientras que el tercero se queda en 50.000 euros al décimo, completando el podio de grandes premios que pueden cambiar unas Navidades de un día para otro.

Además, se suman dos cuartos premios de 20.000 euros al décimo y ocho quintos premios de 6.000 euros, que multiplican las posibilidades de rascar un buen pellizco aunque no toque el número más codiciado. Todo este entramado de premios se complementa con aproximaciones, centenas y terminaciones, que permiten recuperar dinero incluso cuando el número se queda a un paso de los grandes.​

El Gordo y grandes ganadores de la Lotería de Navidad 2025

El primer premio, popularmente conocido como El Gordo, está dotado con 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros al décimo y convierte cualquier participación en una posible inyección de liquidez inmediata. El peso del sorteo se concentra en este premio, pero miles de jugadores en España acaban celebrando también segundos, terceros, cuartos y quintos premios, que reparten cientos de millones de euros adicionales.

El sorteo 2025 vuelve a celebrarse en el Teatro Real de Madrid, con la tradicional extracción de bolas y los niños de San Ildefonso cantando números y premios ante millones de espectadores. Cada año, las imágenes de las administraciones afortunadas, el cava y las ruedas de prensa improvisadas son el escaparate perfecto de un sorteo que marca el arranque oficial de la Navidad en España.​

Buscadores para comprobar décimos de la Lotería de Navidad 2025

Si quieres comprobar tu décimo de la Lotería de Navidad 2025, dispones de varios buscadores online que permiten introducir el número y el importe jugado para saber al instante si tu boleto está premiado. Medios como RTVE, 20minutos, El Mundo o La Vanguardia ofrecen comprobadores actualizados en tiempo real durante el sorteo, mostrando si el número ha recibido el Gordo, algún gran premio o premios menores como pedreas, aproximaciones o terminaciones.

En el portal oficial de Loterías y Apuestas del Estado también puedes consultar resultados oficiales y verificar tu décimo, garantizando que la información de los premios coincide exactamente con el acta del sorteo. Estas herramientas están pensadas para residentes en España que quieren evitar colas en las administraciones y comprobar desde el móvil, en segundos, si las participaciones de la empresa, del bar o de la peña han salido agraciadas.​

¡Lista oficial aquí! Consulta los números premiados de la Lotería de Navidad. Revisa El Gordo y el listado completo de ganadores para celebrar este 22 de diciembre.

Buscadores para localizar números de la Lotería de Navidad

Antes del sorteo, si aún estás buscando ese número especial, existen buscadores de décimos que rastrean las más de 4.200 administraciones de lotería repartidas por toda España y te indican dónde comprar el número exacto o su terminación. Herramientas como el buscador de Lotería Manises o el localizador oficial de Loterías y Apuestas del Estado permiten introducir un número o terminación, ver cuántos décimos quedan y acceder a la compra online o a la información del punto de venta físico. Este tipo de buscadores se ha vuelto clave para quienes quieren un número con una fecha concreta o un significado personal, optimizando la búsqueda sin tener que recorrer media ciudad. A pocas horas del 22 de diciembre, la disponibilidad baja rápido y estos sistemas ayudan a detectar las últimas existencias en cuestión de segundos.​

¿Cómo y cuándo cobrar los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025?

Una vez que compruebas que tu décimo está premiado, los premios de la Lotería de Navidad 2025 se pueden empezar a cobrar desde la tarde del propio lunes 22 de diciembre, en cuanto finalice oficialmente el sorteo. Los premios menores se abonan en cualquier administración de Loterías, mientras que los importes más altos se tramitan a través de entidades financieras colaboradoras, siguiendo la normativa española vigente.

El premio grande reparte 20.000 euros por euro jugado, pero Hacienda se queda con el 20% de la parte que excede del mínimo exento, dejando, por ejemplo, 328.000 euros netos por cada décimo completo premiado con el Gordo. Con los resultados comprobados en un buscador fiable y los plazos claros, solo queda decidir si compartir el premio en familia, tapar agujeros o alargar las fiestas con unas Navidades que se recordarán durante años.​