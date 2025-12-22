Este lunes 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid se viste de gala para celebrar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Los españoles están listos para seguir en directo cómo los niños de San Ildefonso reparten 2.770 millones de euros en premios por todo el país. La ilusión se centra en “El Gordo”, que este año otorga 400.000 euros al décimo, una cifra capaz de transformar vidas y cumplir sueños. Desde las 9:00 horas, los bombos empezarán a girar para mantener viva una tradición con más de dos siglos de historia.

En esta edición, participan 100.000 números que van desde el 00000 al 99999, distribuidos en un total de 198 series para satisfacer la altísima demanda. Cada décimo tiene un precio de 20 euros y representa una décima parte de un billete, permitiendo a millones de personas compartir la suerte con amigos. La mecánica es infalible: un bombo contiene los números y otro los premios, extrayéndose bolas de ambos simultáneamente para cantar los resultados. La venta oficial cierra el domingo 21 a las 23:45 horas para las compras de último minuto por internet.

Más allá del ansiado primer premio, el sorteo reparte un segundo premio de 125.000 euros al décimo y un tercero de 50.000 euros que siempre generan gran expectación. También se cantarán dos cuartos premios de 20.000 euros y ocho quintos de 6.000 euros, además de las famosas “pedreas” que reparten 100 euros por décimo. Estos premios menores son los que más alegría distribuyen por la geografía española, al ser los más frecuentes durante toda la mañana. Cada vez que los niños canten un premio grande, los nervios y el júbilo estallarán en el patio de butacas.

El sorteo suele durar unas cuatro horas, terminando aproximadamente sobre las 13:00 horas, cuando el bombo de los premios queda totalmente vacío y sin bolas. Puedes consultar los números premiados en directo a través de buscadores online y seguir la retransmisión minuto a minuto para no perder detalle. Una vez finalizado el acto, la mesa presidencial verificará cada bola extraída para garantizar la validez legal de todos los resultados. La lista oficial de ganadores, elaborada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se publicará esa misma tarde.

La Lotería de Navidad es mucho más que un sorteo; es el pistoletazo de salida oficial a las fiestas en todos los hogares y oficinas de España. Desde su origen en 1812, esta cita ha unido a generaciones enteras en torno a la radio, la televisión y, hoy día, las redes sociales. Compartir un décimo es un ritual social que define nuestra cultura y refuerza lazos con nuestros seres más queridos cada diciembre. Mañana, la suerte decidirá dónde cae la lluvia de millones, pero mantener la esperanza compartida es ya el primer premio.

¿A qué hora cantan El Gordo? Entérate de cuándo empieza y cuánto dura el sorteo de la Lotería de Navidad en vivo. Vive la tradición española desde Estados Unidos al instante. | Crédito: loteriasyapuestas.es / Composición Gestión Mix

¿Cómo consultar los números premiados de la Lotería de Navidad 2025? Link oficial del comprobador de décimos

A través del sitio web loteriasyapuestas.es, te compartimos el link oficial donde podrás saber si tus números de la Lotería de Navidad salieron ganadores con el comprobador de décimos. Para esto, simplemente deberás introducir el número de tu décimo y la cantidad jugada y, de esta manera, conocerás inmediatamente si resultaste ser uno de los ganadores de los premios del Sorteo Extraordinario.

Paso 1 : Ingresa a loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional

: Ingresa a Paso 2 : Introduce el número de tu décimo y la cantidad jugada

: Introduce el número de tu décimo y la cantidad jugada Paso 3: Dale clic en Comprobar, ¡Y listo!

Estos son los principales premios de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo de Navidad (Primer premio) - 400.000 euros al décimo.

Segundo premio - 125.000 euros al décimo.

Tercer premio - 50.000 euros al décimo.

Cuarto premio - 20.000 euros al décimo.

Quinto premio - 6.000 euros al décimo.

Pedrea - Se reparten 1.794 premios de 100 euros al décimo

Los números anterior y posterior (Aproximaciones) al Primer premio - 2.000 euros al décimo.

Los números anterior y posterior (Aproximaciones) al Segundo premio - 1.250 euros al décimo.

Los números anterior y posterior (Aproximaciones) al Tercer premio - 960 euros al décimo.

Centenas del Primer, Segundo y Tercer premio - 100 euros al décimo.

Centenas del Cuarto premio - 100 euros al décimo.

Terminaciones dos últimas cifras iguales al Primer, Segundo y Tercer premio: 100 euros al décimo.

Reintegro - Que devuelve el valor de lo jugado (20 euros al décimo) si tu número termina en el mismo número que el premio gordo de la lotería de Navidad.

¿Cómo cobrar un premio de Lotería de Navidad 2025?

Este año el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá un total de 3.440 millones de euros en premios.

¿Qué hay que hacer para cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Navidad?

Aunque parezca más que evidente, es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado para poder cobrar un premio de Lotería de Navidad.

Sigue el minuto a minuto de la Lotería de Navidad 2025. Usa nuestro buscador para comprobar tus décimos y conoce a los ganadores de este histórico sorteo navideño. | Crédito: loteriasyapuestas.es / Composición Gestión Mix

¿Cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad?

La tarde del lunes 22 de diciembre de 2025, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, se comenzarán a abonar los premios, como es habitual.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad?

Hasta el 23 de marzo de 2025, ya que el derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del Sorteo.

¿Cómo ver el Sorteo de la Lotería de Navidad?

En España, la transmisión oficial EN DIRECTO del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad estará a cargo de Televisión Española (TVE) bajo sus señales RTVE Play en streaming y TVE La 1 por señal abierta desde las 8:00 horas de la mañana del lunes 22 de diciembre de 2025. También se podrá seguir en la página web de Loterías y Apuestas del Estado, a partir de las 8:30, con el reproductor de Radio Televisión Española y sus redes sociales en X, YouTube y Facebook.