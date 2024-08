En cada país, existen diversas reglas de tránsito que los conductores deben aprender para poder manejar. En el caso de Estados Unidos, son muy estrictos con la seguridad vial, siendo las infracciones como manejar bajo la influencia (conocido por sus siglas en inglés, DUI) de alcohol o drogas, algo que incluso puede afectar tu vida laboral. Sin embargo, también hay otros factores no tan graves, pero que deben considerarse, como las señales de tránsito locales, tales como el MUTCD R4-7 y MUTCD R4-8. ¿Qué significan? Aquí te lo explico.

Comprender las señales de tránsito en EE.UU. puede ser complicado, especialmente para conductores extranjeros o novatos que no están familiarizados con las normas viales del país. Muchas señales tienen significados específicos que pueden no ser obvios a simple vista, lo que puede generar confusión si no se tiene un conocimiento previo. Por ello, es crucial dedicar tiempo a estudiar y comprender estas señales antes de ponerse al volante.

¿QUÉ SIGNIFICA LAS SEÑALES DE TRÁNSITO MUTCD R4-7 Y MUTCD R4-8?

De acuerdo con el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), las señales de tráfico MUTCD R4-7 y MUTCD R4-8 son las versiones oficiales de “Mantenerse a la derecha” y “Mantenerse a la izquierda”, respectivamente. Estas señales son importantes cuando la carretera se estrecha o presenta obstáculos, como divisores de carril.

MUTCD R4-7: Esta señal se denomina “Keep Right” (Mantenga la derecha). Indica a los conductores que deben mantenerse a la derecha de un obstáculo o una división en la carretera, como un separador de carriles o una isleta. La señal suele mostrar una flecha blanca que apunta hacia la derecha, colocada sobre un fondo blanco.

Versiones del cartel de tránsito "Keep Right" (Mantenga la derecha) en Estados Unidos (Foto: Manual on Uniform Traffic Control Devices)

MUTCD R4-8: Esta señal se conoce como “Keep Left” (Mantenga la izquierda). Similar a la señal R4-7, esta indica a los conductores que deben mantenerse a la izquierda de un obstáculo o división en la carretera. La señal muestra una flecha blanca que apunta hacia la izquierda, también sobre un fondo blanco.

Versiones de la señal de tránsito "Keep Left" (Mantenga la izquierda) en Estados Unidos (Foto: Manual on Uniform Traffic Control Devices)

Ambas señales son esenciales para dirigir el tráfico de manera segura y evitar colisiones en puntos donde las carreteras se dividen o donde hay obstáculos en el camino.

ALGUNAS REGLAS BÁSICAS DE TRÁNSITO EN ESTADOS UNIDOS QUE DEBES CONOCER SI ESTÁS VIAJANDO

Viajar en Estados Unidos implica familiarizarse con algunas reglas básicas de tránsito para garantizar un viaje seguro y evitar problemas legales. Aquí tienes algunas de las normas más importantes:

Metraje: Los límites de velocidad están indicados en Millas por Hora (mph), no confundir los letreros o las pantallas de los autos con km/h, porque podrías estar excediendo el límite.

Los límites de velocidad están indicados en Millas por Hora (mph), no confundir los letreros o las pantallas de los autos con km/h, porque podrías estar excediendo el límite. Semáforos y Señales de Pare: Debes detenerte completamente en una señal de “Stop” y en semáforos en rojo, excepto cuando las leyes locales permiten girar a la derecha después de detenerse en una luz roja, si no hay una señal que lo prohíba.

Debes detenerte completamente en una señal de “Stop” y en semáforos en rojo, excepto cuando las leyes locales permiten girar a la derecha después de detenerse en una luz roja, si no hay una señal que lo prohíba. Derecho de Paso: En intersecciones no controladas, los vehículos que vienen por la derecha tienen el derecho de paso.

En intersecciones no controladas, los vehículos que vienen por la derecha tienen el derecho de paso. Paso peatonal: Los peatones siempre tienen el derecho de paso en los pasos de cebra y deben ser cedidos el paso.

Los peatones siempre tienen el derecho de paso en los pasos de cebra y deben ser cedidos el paso. Cambios de Carril y Señalización: Siempre usa la luz direccional (indicador) al cambiar de carril o al girar.

Siempre usa la luz direccional (indicador) al cambiar de carril o al girar. Paradas de Autobuses Escolares: Debes detenerte cuando un autobús escolar muestra señales de parada y luces intermitentes. Esto aplica en ambos sentidos de la carretera, excepto en carreteras divididas por una barrera física.

Familiarizarte con estas reglas te ayudará a tener un viaje más seguro y sin inconvenientes mientras conduces por Estados Unidos.