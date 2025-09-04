El streamer Ibai Llanos anunció el inicio de la semifinal del Mundial de Desayunos. Este evento que empezó el pasado 18 de agosto ha generado un revuelo en las redes sociales, pues miles de usuarios han votado para apoyar a su respectiva nación. Actualmente, Perú se ha destacado como uno de los favoritos para ganar gracias al masivo respaldo que ha recibido de sus ciudadanos.

Inicialmente, fueron 16 países que estuvieron compitiendo para coronarse con el premio al mejor desayuno. Ahora, solo cuatro naciones están disputándose este distintivo: Perú, Chile, Venezuela y Bolivia.

Si bien Perú logró ubicarse entre los cuatro mejores del certamen, tuvo un duelo reñido con su similar Ecuador en los cuartos de final. Según datos otorgados por el streamer español, la “blanquirroja” obtuvo más de 8.1 millones de votos y la “tricolor” más de 7.8 millones de votos.

Ahora, la nación peruana deberá enfrentarse a Chile en una nueva votación. En esta nota, te explicaré cómo dejar tu voto para Perú para que llegue a la instancia final. Presta atención.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de Desayunos?

Las votaciones para la semifinal del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos iniciaron este miércoles 3 de septiembre. Para votar por Perú, es necesario que visites las cuentas de TikTok , Instagram y YouTube de Ibai Llanos. Es necesario que participes en estas tres redes sociales, ya que se realizará un conteo total.

Buscas el comentario de “Perú” publicado por la cuenta oficial de Ibai Llanos y así estarás brindando tu votación. Recuerda, asegúrate de que la cuenta del streamer español sea verificada y original.

Este es el comentario que realiza el propio Ibai Llanos para votar por Perú. Ten en cuenta los detalles. (Crédito: ibai / TikTok)

¿Cuáles son los desayunos en competencia?

En esta disputa de semifinal, Ibai Llanos modificó la presentación de ambos desayunos: en el caso de Perú añadió una bebida, mientras que al de Chile le agregó un plato y una bebida.

Desayuno de Chile: la marraqueta, la sopaipilla con pebre y té.

la marraqueta, la sopaipilla con pebre y té. Desayuno de Perú: pan con chicharrón, tamales y café pasado.

Perú se enfrentará a Chile en las semifinales del Mundial de Desayunos. (Crédito: @ibai / TikTok)

¿Cuándo finalizarán las votaciones?

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada del cierre de votaciones de las semifinales del Mundial de Desayunos. Por eso, será importante tu votación para que Perú esté en la final y dispute con el ganador de la otra llave: Bolivia vs. Venezuela.