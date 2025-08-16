Con las redadas de ICE en aumento en California, abogados recomiendan a los padres indocumentados pensar en un plan familiar que proteja a sus hijos si llegaran a ser detenidos o deportados. Anticiparse puede darles calma a los padres y confianza a los niños.

A continuación, te explicamos cómo elaborar un plan de cuidado infantil en California, siguiendo las recomendaciones del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC):

1. Decide el tipo de plan de cuidado infantil

En California existen tres opciones legales principales para designar a un adulto que cuide de tus hijos si tú no puedes:

a) Acuerdo verbal:Es la forma más sencilla e informal. Consiste en pedirle a un adulto de confianza que cuide a tus hijos si es necesario. No requiere documentos ni afecta tu custodia. Sin embargo, este acuerdo no otorga autoridad legal para decisiones médicas o escolares.

b) Declaración Jurada de Autorización del Cuidador (CAA):Con este documento legal, un adulto designado puede tomar decisiones escolares y médicas sin alterar tus derechos parentales. Debes completarla con el adulto elegido y entregar copias a la escuela y al médico de tus hijos. Esta opción es válida solo en California.

c) Tutela legal designada por un tribunal:Es el acuerdo más formal. Un tribunal nombra a un tutor que tendrá custodia física y legal completa, permitiéndole tomar decisiones importantes mientras dure la tutela. Para recuperar la patria potestad, será necesario solicitar formalmente la cancelación de la tutela ante un juez.

Expertos legales aconsejan a los padres indocumentados en California preparar un plan familiar para garantizar el cuidado de sus hijos ante redadas o deportaciones. | Crédito: AFP

2. Prepara información médica y de emergencia

Anota cualquier condición médica, alergias o medicamentos que tus hijos necesiten, así como los datos del seguro médico y del pediatra. Guarda esta información junto a tus documentos importantes y entrega una copia al cuidador designado y a la escuela.

3. Asegura que tus hijos tengan pasaporte vigente

Si tus hijos nacieron en EE. UU., gestiona su pasaporte en travel.state.gov. Si nacieron en otro país, acude a la embajada o consulado correspondiente. Tener documentos vigentes facilitará viajes y trámites en caso de emergencia.

4. Informa a familiares y contactos de emergencia

Asegúrate de que tu familia sepa cómo encontrarte si eres detenido. Comparte tu Número-A (número de registro de inmigración) y el enlace al localizador de ICE: locator.ice.gov.

Son decenas las familias en California que enfrentan separaciones debido a las redadas de ICE, por lo que expertos recomiendan preparar un plan de cuidado infantil. | Crédito: AFP

5. Habla abiertamente con tus hijos

Explícales, con palabras adecuadas para su edad, quién los cuidará temporalmente si tú no puedes estar con ellos. Esto ayudará a reducir su ansiedad en caso de una separación inesperada.

⚠️ Recuerda: Consultar con un abogado de inmigración o un centro de recursos legales confiable es clave para asegurarte de que tu plan cumpla con las leyes de California y proteja a tus hijos de manera efectiva.