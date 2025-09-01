Luego de haberte informado sobre la nueva política emitida por USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), que amplía la evaluación de “buen carácter moral” en el proceso para aplicar a la ciudadanía, te cuento que la agencia federal recientemente comunicó que se ha implementado una nueva forma de pagar tarifas correspondientes a peticiones migratorias. Para más detalles al respecto, no te vayas de este artículo.

El anuncio se hizo exactamente el 29 de agosto del presente año, a través de una publicación en la página web oficial de USCIS. En el comunicado que se compartió se dio a conocer que la nueva forma de pagar tarifas es “mediante débito electrónico desde una cuenta bancaria estadounidense”.

“Con vigencia inmediata, las personas pueden realizar transacciones directamente con el USCIS completando y firmando el Formulario G-1650, Autorización para Transacciones ACH, y presentándolo junto con sus solicitudes, peticiones o requerimientos. La medida se alinea con la Orden Ejecutiva 14247, Modernización de los pagos hacia y desde las cuentas bancarias de los Estados Unidos, y tiene como objetivo reducir el tiempo y la mano de obra necesarios para procesar cheques y giros postales, así como reducir los riesgos de fraude, pagos perdidos y robo”, se indicó después.

Matthew J. Tragesser, portavoz de USCIS, se pronunció sobre la nueva medida, de acuerdo al comunicado. “Tenemos la responsabilidad con el pueblo estadounidense de operar de la manera más eficiente y segura posible. Más del 90 % de nuestros pagos provienen de cheques y giros postales, lo que causa retrasos en el procesamiento y aumenta el riesgo de fraude y pérdida de pagos. Estados Unidos merece algo mejor, y tenemos la intención de cumplirlo”, aseguró.

Cabe mencionar que esta nueva opción de pago con débito ACH “se suma a la opción existente de pagar con tarjeta de crédito mediante el Formulario G-1450, brindando a las personas múltiples opciones para pagar las tarifas requeridas”.

La nueva medida adoptada por USCIS tiene como objetivo reducir el tiempo y la mano de obra necesarios para procesar cheques y giros postales, así como reducir los riesgos de fraude, pagos perdidos y robo. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock)

¿Qué pasará con los pagos con cheques en papel y giros postales?

Además, es importante subrayar que “USCIS continuará aceptando pagos con cheques en papel y giros postales, además de pagos con crédito y débito, hasta el 28 de octubre de 2025. Después del 28 de octubre, USCIS aceptará únicamente transacciones de débito ACH mediante el Formulario G-1650 o pagos con tarjeta de crédito mediante el Formulario G-1450”. Ojo con eso.