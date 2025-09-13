Una de las loterías más importantes en los Estados Unidos es el Powerball, que hace poco tuvo un jackpot histórico de 1.8 billones de dólares. Para este sábado 13 de septiembre de 2025, el premio mayor será de 50 millones de dólares, una cifra que podría cambiar tu vida por completo. En la siguiente nota, conoce cuáles son los números ganadores, los resultados completos y si ha salido o no esta noche el premio mayor en Estados Unidos o Puerto Rico, lugares en donde se juega esta lotería.

Resultados del Powerball hoy, sábado 13 de septiembre

Los números ganadores sorteados el sábado 13 de septiembre de 2025 por la noche fueron (Por confirmar), con un Powerball de (Por confirmar) y un multiplicador Power Play de (Por confirmar).

¿Cómo se juega el Powerball en Estados Unidos?

El Powerball es una de las loterías más importantes en Estados Unidos. Lo primero que debes hacer es seleccionar un total de 6 números, donde los cinco primeros serán distintos del 1 al 69, que corresponden a las bolas blancas, para finalmente seleccionar un número adicional del 1 al 26, que corresponderá a la Powerball roja.

Esta selección de números podrás realizarla marcándolos en un resguardo de juego, o también podrás elegir la función de Quick Pick, donde el sistema de la lotería genera los números al azar y los elige por ti.

Finalmente, puedes añadir la opción Power Play, por un costo adicional, para multiplicar los premios que no sean el gran premio (Jackpot) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del multiplicador sorteado.

¿Dónde se juega la Lotería del Powerball?

Cabe destacar que la lotería del Powerball se juega en 45 estados de los 50 que tiene EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Actualmente es una de las loterías más populares del país.

¿Qué días se juega el Powerball en Estados Unidos?

La famosa lotería del Powerball se celebra todos los lunes, miércoles y sábados a partir de las 10:59 p.m. ET (Tiempo del Este). Ten en cuenta que el límite de venta de boletos varía entre una y dos horas antes del sorteo, acorde a la jurisdicción de venta.

Ten en cuenta que algunas loterías venden boletos de Powerball por Internet, pero el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images)

¿Cuáles son los premios que se reparten en el Powerball?

Aquí te dejo con la lista completa de todos los premios que se reparten en la lotería del Powerball:

5 números + Powerball: bolsa acumulada

5 números: $1,000,000

4 números + Powerball: $50,000

4 números: $100

3 números + Powerball: $100

3 números: $7

2 números + Powerball: $7

1 número + Powerball: $4

Número Powerball: $4

¿Tienes que ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar a Powerball?

No necesitas ser ciudadano o residente de Estados Unidos para comprar un boleto de Powerball. Cualquier persona, incluyendo turistas o visitantes, puede adquirir un boleto en una jurisdicción donde la lotería esté autorizada, siempre y cuando cumplan con la edad legal para jugar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las leyes de impuestos sobre la renta, tanto federales como de la jurisdicción donde se compró el boleto.

¿Tengo que hacer coincidir los números en el orden exacto en que salen?

Para ganar un premio en Powerball, no necesitas acertar los números de las bolas blancas en el orden exacto en que son extraídos; Puedes certar la combinación en cualquier orden. Sin embargo, es crucial que el número de la bola roja, el Powerball, coincida exactamente con el que aparece en tu boleto para esa jugada. Cada jugada en tu boleto se considera de forma independiente, lo que significa que no puedes mezclar números de diferentes líneas o boletos para formar una combinación ganadora.