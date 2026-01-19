Hasta el 19 de enero de 2026, el Gobierno no ha emitido ningún decreto que asigne una denominación oficial al Año 2026. Esto significa que, jurídicamente, el año ha iniciado sin “nombre del año” vigente para las entidades del Estado.​ Medios locales en actualidad y normativa coinciden en que el Ejecutivo suele definir el nombre en los últimos días de diciembre o primeros días de enero, pero el anuncio se ha postergado. Se espera que la Presidencia de la República, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, oficialice la denominación mediante Decreto Supremo en las próximas semanas.​

Qué dice El Peruano y la normativa oficial

La única fuente válida para conocer el Nombre del Año 2026 será el Decreto Supremo que se publique en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Hasta el momento, en dicho boletín no aparece ninguna norma que asigne un nombre específico a 2026.​

Por práctica institucional, el decreto suele ser emitido por la Presidencia de la República y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, siguiendo el procedimiento general de los decretos supremos en el Perú. Estos actos se sustentan en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que regulan la capacidad normativa del Ejecutivo y la validez de las normas una vez publicadas en El Peruano.​

Quién decide el nombre y cómo se elige

La responsabilidad de definir el Nombre del Año recae en el presidente de la República y el Consejo de Ministros, quienes acuerdan la denominación y la aprueban mediante Decreto Supremo. Diversos sectores del Ejecutivo suelen proponer temas vinculados con educación, salud, economía, seguridad, inclusión o efemérides antes de que se tome la decisión final.​

El criterio central es que la frase elegida resuma las prioridades políticas, económicas y sociales del Gobierno durante el periodo anual. En los últimos años, los nombres han buscado enfatizar líneas como la recuperación económica, la soberanía nacional, la unidad y el desarrollo, lo que marca el tono del discurso estatal a lo largo del año.​

Por qué todavía no hay Nombre del Año 2026

Para 2026 se ha producido un retraso inusual en la publicación de la norma que designa el nombre, lo que ha generado alta expectativa ciudadana. Algunos medios señalan que el Ejecutivo podría emitir el decreto antes de que termine enero, siguiendo antecedentes en los que la denominación se publicó con algunos días de retraso respecto al inicio del calendario.​

Mientras no exista decreto, cualquier rótulo que se difunda en redes sociales, afiches o notas de prensa carece de fuerza obligatoria para el sector público. En la práctica, las entidades deben seguir consignando únicamente la identificación regular del año (2026) en su documentación oficial, sin incorporar un nombre simbólico.​

Importancia del Nombre del Año para el Estado y la ciudadanía

El “Nombre del Año” en el Perú es una denominación simbólica pero con efectos administrativos: su uso es obligatorio en documentos oficiales de todas las entidades públicas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año correspondiente. En el sector privado su utilización es opcional, aunque muchas empresas y organizaciones lo incorporan para alinear su comunicación institucional con la agenda del Estado.​

Más allá del aspecto formal, el nombre funciona como un marco narrativo que concentra la atención pública en ciertos objetivos prioritarios: por ejemplo, recuperación económica, salud, educación o soberanía. En términos de percepción ciudadana, también actúa como un termómetro simbólico de la agenda del gobierno de turno y de los desafíos que busca destacar ante el país.