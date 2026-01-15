Los países aliados de la OTAN están incrementando de forma rápida su presencia militar en y alrededor de Groenlandia, pero lo hacen en el marco de ejercicios coordinados con Dinamarca y no como un despliegue explícito para “disuadir” militarmente a Donald Trump, aunque el movimiento sí busca enviarle una señal política y estratégica muy clara. El alto diplomático Olivier Poivre d’Arvor consideró que la misión era un fuerte mensaje político: “Este es un primer ejercicio... demostraremos a Estados Unidos que la OTAN está presente”.

¿Por qué Groenlandia se ha vuelto un punto rojo?

En los últimos meses, Groenlandia ha pasado de ocupar una nota a pie de página en la geopolítica a convertirse en uno de los epicentros de la competencia estratégica entre Estados Unidos, Europa, Rusia y China. El detonante ha sido la insistencia del presidente Trump en que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla “de una forma u otra”, alegando motivos de seguridad nacional y cuestionando la capacidad de Dinamarca para proteger el territorio.​

Este contexto ha encendido todas las alarmas en Copenhague, Nuuk (capital de Groenlandia) y las principales capitales europeas, que ven el riesgo de una crisis sin precedentes dentro de la OTAN si Washington intentase avanzar hacia una anexión unilateral. Por eso, el despliegue de tropas aliadas en Groenlandia no es solo un tema militar: es, ante todo, un mensaje político al propio Trump y al público internacional.​

¿Qué está desplegando realmente la OTAN en Groenlandia?

Lo que se está desplegando en Groenlandia son contingentes limitados, en forma de equipos de reconocimiento, unidades de ejercicio y capacidades de apoyo aéreo y naval. Dinamarca, como potencia responsable de la defensa de Groenlandia, ha anunciado una expansión de sus actividades militares en la isla “en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN”.​

Países como Alemania, Francia, Suecia y Noruega han confirmado el envío de soldados y medios para integrarse en ejercicios como la operación “Arctic Endurance”, centrados en adiestramiento en condiciones árticas, protección de infraestructuras críticas y refuerzo de la presencia aliada en el Alto Norte. En paralelo, se han desplegado aviones de transporte, patrullas marítimas y activos de vigilancia, lo que hace que, por primera vez en décadas, Groenlandia concentre una huella militar europea sostenida y visible.​

¿Qué puede ocurrir en los próximos días?

En los próximos días, lo más probable es que se vea un goteo continuo de pequeños destacamentos europeos llegando a Groenlandia para tareas de reconocimiento, adiestramiento y coordinación logística, bajo petición explícita de Dinamarca. Esos movimientos irán acompañados de una narrativa muy cuidada: públicamente se hablará de “ejercicios”, “cooperación aliada” y “entrenamiento en condiciones árticas”, mientras que el mensaje implícito hacia el Despacho Oval es que Groenlandia no está sola ni desprotegida.​

En paralelo, seguirán las negociaciones políticas: se han creado grupos de trabajo de alto nivel entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para gestionar el futuro del territorio, aunque hasta ahora no han logrado cerrar la brecha entre la ambición de Trump de controlar la isla y el rechazo frontal de Copenhague y Nuuk.

El margen de maniobra de la OTAN se definirá, en buena medida, por la capacidad del resto de aliados de convencer a Trump de que una Groenlandia firmemente integrada en la arquitectura euroatlántica es una alternativa más segura y estable que una aventura unilateral que pondría en riesgo la propia alianza.

