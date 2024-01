¿Cómo ver la Luna del Lobo en vivo? La Luna Llena de este mes estará en su punto máximo el jueves 25 de enero y brillará en la constelación de Cáncer. La luna también aparecerá brillante y llena el miércoles (24 de enero) y el viernes (26 de enero). Recibe este nombre porque se cree que tiene origen europeo, del aullido de los lobos a principios de año. Desde USA (Estados Unidos) el mejor momento para observar la luna llena será el jueves, cuando saldrá por el este muy cerca del atardecer. Verifique las horas de salida y puesta de la luna para su ubicación y busque un lugar con una vista baja del horizonte oriental.

Algo inusual en la Luna del Lobo de este año. La luna tarda unos 29,5 días en completar un ciclo de fases lunares (de luna nueva a luna nueva). Dentro de ese período hay en promedio, 7,4 días entre sus cuatro fases: luna nueva, primer cuarto, luna llena y último cuarto. De este modo, habrá exactamente 8,225 días entre la Luna llena de Lobo del 25 de enero y el tercer cuarto lunar del 2 de febrero, lo que la convierte en la fase lunar más prolongada en 2024.

¿Cuándo es la ‘luna del lobo’?

La “Luna del Lobo” se llenará a las 17:54 UTC/12:54 pm EST del jueves 25 de enero, pero el mejor momento para verla salir será al anochecer ese mismo día. En Nueva York, la puesta de sol es a las 5:03 p. m. EST y la salida de la luna es a las 4:57 p. m. EST (el momento de la luna llena es a las 12:55 p. m. EST).

En Los Ángeles, la puesta de sol es a las 5:15 p. m. PST y la salida de la luna es a las 5:21 p. m. PST (el momento de la luna llena es a las 9:55 a. m. PST). Ahora, si te encuentras en Londres, podrás ver la Luna del Lobo en vivo el viernes 16 de enero, la puesta de sol es a las 4:37 p.m. GMT y la salida de la luna es a las 5:15 p.m. GMT .

¿A qué hora ver la Luna del Lobo en vivo?

La luna se llenará cuando está exactamente en el lado opuesto de la Tierra al sol. El hecho de que una luna se cuente como llena o no depende de la posición de la luna, más que del punto de vista de cada uno en la Tierra, por lo que el momento de las fases lunares depende de la zona horaria de cada uno.

Aunque en el momento en que la luna alcanza su fase llena está debajo del horizonte en la ciudad de Nueva York, eso no es cierto cuando uno se mueve hacia el este, en Londres. Por ejemplo, la luna está llena a las 5:54 pm y sale a las 3:59 pm En París, la luna llena llega a las 6:54 pm y la salida de la luna es a las 5:03 pm

La dependencia de la zona horaria de la fase lunar empuja la luna llena al 26 de enero cuando se llega a Yangon, Myanmar, donde la luna llena es a las 0:24 am. En Sydney, Australia, la luna se llena a las 4:54 am. justo antes de que se ponga la mañana del 26 de enero a las 6:06 am.

En Nueva York, la luna llena alcanzará su altitud más alta (alrededor de 71 grados) a las 0:35 am del 26 de enero. Los observadores más al sur la verán aún más alta: en Miami, la luna llena estará casi en el cenit a la 1:00: 01 am hora local del 26 de enero: 89,4 grados sobre el horizonte sur.

A medida que uno avanza hacia el sur, la altitud de la luna disminuye y en el hemisferio sur está baja en el cielo, como el sol en invierno. En Ciudad del Cabo, por ejemplo, la luna alcanzará sólo unos 33 grados de altitud sobre el horizonte norte en su punto más alto el 26 de enero a la 1:14 am.

¿Qué planetas serán visibles durante la Luna del Lobo?

El 25 de enero, justo después del atardecer, será posible ver tanto Saturno como Júpiter. Desde Nueva York (y otras ciudades de latitud media norte), el planeta en mención estará bajo en el suroeste; en la ciudad de Nueva York se pone a las 7:35 pm y a las 6 pm la temperatura es de solo 15 grados.

Júpiter, por su parte, está mucho mejor situado, ya que a las 18.00 horas estará casi hacia el sur y a dos tercios del cenit desde el horizonte, a 62 grados. Júpiter es el más brillante de los dos y más fácil de detectar rápidamente.

Los otros planetas no salen hasta después de la medianoche, y el primero será Venus, que sale en Nueva York a las 5:11 am del 26 de enero, dos horas antes del amanecer (que es a las 7:11 am hora local).

Mercurio sigue a las 6:05 am, Marte sale a las 6:09 am a las 6:45 am el cielo se aclara: el crepúsculo civil (cuando el sol está 6 grados por debajo del horizonte) es a las 6:42 am.

Marte sólo tendrá unos 5 grados de altura en el sureste, por lo que puede ser muy difícil de ver. Venus tiene 13 grados de altura y debajo está Mercurio a 6 grados de altura. De los tres planetas, Venus será el que permanecerá visible por más tiempo porque es más brillante; casi 50 veces más brillante que Mercurio.

Por qué la ‘luna del lobo’ se verá naranja

La luna llena lucirá más grande y mejor cuando aparezca en el horizonte oriental durante el anochecer. Durante unos 15-20 minutos, aparecerá de color naranja. Esto se debe a que lo estás mirando a través de la parte más densa de la atmósfera de la Tierra.

La luz roja y naranja de longitud de onda larga viaja más fácilmente a través de la atmósfera que la luz azul de longitud de onda corta, que choca con más partículas y se dispersa. La misma física (dispersión de Raleigh) explica por qué una puesta de sol también parece naranja.

¿Cuál es el significado de la ‘Luna del Lobo’?

Los lobos aúllan en esta época del año, de ahí el nombre tradicional de la luna de enero. Es el comienzo de la temporada de apareamiento de los lobos y eso viene acompañado de comportamientos más sociales, como viajar en manadas. “Aullar sirve para comunicarse a larga distancia para reunir a una manada y mantener alejados a los extraños”, según la Federación Nacional de Vida Silvestre .

Los nombres tradicionales de los nativos americanos para esta luna, según el Almanaque, incluyen Luna central (una referencia a la mitad del invierno), Luna fría, Luna explosiva helada, Luna helada y Luna severa. Dado el clima helado que hemos experimentado en todo el país este mes, estos nombres tienen mucho sentido en este momento.

¿Cuándo veremos las otras lunas llenas durante 2024?

Luna de nieve del sábado 24 de febrero

Luna de Gusano el lunes 25 de marzo

Luna Rosa del miércoles 24 de abril

Luna de Flores el jueves 23 de mayo

Luna de Fresa el sábado 22 de junio

Buck Moon el domingo 21 de julio

Luna de esturión el lunes 19 de agosto

Luna de cosecha el miércoles 18 de septiembre

Luna del Cazador jueves 17 de octubre

Luna helada el viernes 15 de noviembre

Luna fría del domingo 15 de diciembre

Datos interesantes sobre las lunas llenas de 2024

La luna llena de marzo ofrecerá a los observadores de América un eclipse lunar penumbral cuando la luna pase por los bordes exteriores de la sombra de la Tierra. Este tipo de eclipse sólo es perceptible para los observadores devotos de la luna, ya que el cambio en la luna es sutil.

La luna llena de agosto se considera una luna azul estacional, lo que significa que es la tercera de cuatro lunas llenas en una sola temporada. En este caso, la luna llena de agosto es la tercera luna llena que ocurre en el verano porque la luna llena de junio ocurre justo después de que comienza el verano y la luna llena de septiembre llega pocos días antes del primer día de otoño.

El 18 de septiembre se producirá un eclipse lunar parcial más notable. Los observadores en América, Europa y África podrán ver el borde exterior de la Luna escondido detrás del borde de la sombra de la Tierra.