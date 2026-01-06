Estados Unidos difundió las primeras imágenes oficiales de la Operación Resolución Absoluta, la incursión militar relámpago con la que fuerzas especiales capturaron y extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores desde Venezuela , bajo cobertura de cazas F-22 Raptor de quinta generación . Las fotos y videos divulgados por el Pentágono y el Comando Sur muestran el despliegue coordinado de más de 150 aeronaves, combinando superioridad aérea furtiva, guerra electrónica y helicópteros de asalto en uno de los operativos más complejos de las últimas décadas en el hemisferio.​​

F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de los EE.UU. desplegados en Puerto Rico. Créditos: Departamento de Defensa de EE.UU.

¿Qué revelan las imágenes de Resolución Absoluta?

Las primeras imágenes publicadas incluyen tomas nocturnas de los F-22 Raptor escoltando formaciones de helicópteros y aviones de transporte , mapas tácticos del espacio aéreo venezolano y planos de los centros de mando donde el presidente Donald Trump siguió la operación en tiempo real. Se observan también fotografías del embarque de fuerzas especiales tipo Delta Force y unidades de asalto aéreo, así como video infrarrojo de la aproximación al complejo donde se encontraba Maduro en las afueras de Caracas.​

Según el Comando Sur, la operación se ejecutó entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de enero, aprovechando la oscuridad y una ventana de buenas condiciones meteorológicas para minimizar el riesgo y maximizar la sorpresa. Las autoridades estadounidenses han presentado Resolución Absoluta como una “prueba” de su capacidad de proyectar poder preciso, combinando fuerzas conjuntas por tierra, mar y aire en un entorno altamente defendido.​​

El rol del F‑22 Raptor en la captura a Nicolás Maduro

El F‑22 Raptor fue uno de los grandes protagonistas tecnológicos de la misión, tanto en la fase de apertura del espacio aéreo como en la cobertura de superioridad aérea durante la extracción. Diseñado por Lockheed Martin como caza de quinta generación, el F‑22 combina baja firma de radar, velocidad supersónica sostenida (supercrucero) y maniobrabilidad extrema, permitiéndole penetrar y dominar entornos con defensas antiaéreas avanzadas.​

En Resolución Absoluta, los F‑22 habrían cumplido al menos tres funciones clave: neutralizar o disuadir a la aviación venezolana, apoyar la supresión de radares y baterías antiaéreas y garantizar un “techo seguro” para helicópteros y aviones de transporte que trasladaron a las fuerzas especiales. Su capacidad para llevar misiles aire‑aire de largo alcance en bodegas internas (como el AIM‑120 AMRAAM) sin perder furtividad, y operar con sensores avanzados de fusión de datos, resulta especialmente crítica en un escenario donde cualquier detección temprana podía arruinar el factor sorpresa.​

Al menos una docena de F-22 Raptor pertenecientes al 1st Fighter Wing partieron el 4 de enero desde la Base Naval Roosevelt Roads, en el este de Puerto Rico. (Foto: @SA_Defensa)

Otros cazas y aeronaves en Resolución Absoluta

La operación no descansó solo en el F‑22: formó parte de un “paquete aéreo” mucho más amplio que incluyó F‑35, F‑18, bombarderos B‑1, aviones de alerta temprana E‑2 y numerosos drones de vigilancia y ataque. Los F‑35 aportaron capacidades de reconocimiento profundo, designación de objetivos y guerra electrónica, aprovechando su arquitectura de sensores para mapear defensas y comunicaciones venezolanas en tiempo real.​

Los F‑18, operando desde portaaviones, habrían reforzado la escolta táctica y el ataque a objetivos puntuales, mientras que los B‑1 se utilizaron para golpear infraestructura militar crítica y crear “corredores” seguros para el avance de helicópteros. Todo este componente aéreo se coordinó con helicópteros de asalto de baja cota, encargados del inserto y extracción de la Delta Force en el complejo donde se ubicaban Maduro y su círculo más cercano.​

El F‑22 Raptor hoy: vigencia y desafíos

A casi dos décadas de su entrada en servicio, el F‑22 sigue considerado uno de los cazas más avanzados del mundo, aunque enfrenta nuevos desafíos estratégicos por la aparición de plataformas furtivas chinas y rusas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos impulsa paquetes de actualización que incluyen mejoras de sensores, integración de sistemas infrarrojos distribuidos y capacidades ampliadas de enlace de datos para mantenerlo relevante en un entorno de combate multidominio.​

Si bien el programa F‑22 fue cerrado a nuevas unidades y su exportación permanece prohibida por ley, sigue siendo la “punta de lanza” para asegurar supremacía aérea en operaciones de alto riesgo, como demostró Resolución Absoluta en el espacio aéreo venezolano. Expertos en defensa destacan que su combinación de furtividad, supercrucero y fusión de sensores lo convierte en el caza ideal para abrir rutas, proteger fuerzas propias y neutralizar amenazas aéreas antes de que el enemigo siquiera entienda que está siendo atacado.​

Impacto político y militar de las imágenes divulgadas

La difusión de las imágenes no es solo un gesto de transparencia: es también un mensaje político hacia Caracas, Moscú, Pekín y las capitales de la región sobre la capacidad de Estados Unidos para ejecutar operaciones quirúrgicas de alta complejidad. Al mostrar al F‑22 Raptor y al resto del arsenal desplegado, Washington busca reforzar la narrativa de “dominio aéreo absoluto” y disuasión frente a actores que puedan evaluar desafiar su presencia en el hemisferio occidental.​

Para la conversación pública interna, las imágenes alimentan el debate sobre el uso de la fuerza en política exterior, los costos humanos en suelo venezolano y el rol de la administración Trump en la redefinición del orden regional. Pero, desde la óptica militar, consolidan al F‑22 y a los cazas de quinta generación como las herramientas centrales de una doctrina de “golpe rápido y superioridad total” que seguirá marcando la actuación aérea de Estados Unidos en los próximos años.