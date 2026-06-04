Miles de votantes en Florida se enfrentarán en noviembre a una de las decisiones fiscales más trascendentes de los últimos años. La iniciativa presentada por el gobernador Ron DeSantis —que busca reducir de forma significativa el impuesto a la propiedad sobre la vivienda principal de millones de residentes— ha encendido expectativas en zonas tan distintas como los barrios de Miami‑Dade, los suburbios de Orlando y Tampa, y los condados rurales del interior. Para muchas familias latinas —desde comerciantes de la Calle Ocho hasta empleados por turnos en hoteles y conductores de apps— la posibilidad de pagar menos taxes no es solo un ajuste en el presupuesto: puede traducirse en estabilidad para la casa, la capacidad de enviar remesas o ahorrar para la universidad de los hijos. No obstante, lo que se anunció públicamente difiere en puntos clave del texto que llegará al sobre de voto: la iniciativa sufrió modificaciones en la Legislatura, según detalla un informe del Miami Herald, y el documento final contiene matices que conviene revisar antes de votar.

¿QUÉ SE VOTARÁ EXACTAMENTE EN NOVIEMBRE?

La propuesta que aparecerá en la boleta electoral no elimina los impuestos a la propiedad, como se ha difundido en algunos discursos políticos. Lo que plantea es un aumento progresivo de la exención homestead, el beneficio fiscal que reduce el valor imponible de la vivienda principal de un propietario.

Si los electores aprueban la enmienda constitucional, el calendario sería el siguiente:

Año Exención Homestead Actualidad US$50,000 2027 US$150,000 2028 US$250,000

En términos prácticos, una mayor parte del valor de la vivienda quedaría libre de impuestos locales, lo que se traduciría en una reducción de la factura tributaria para millones de propietarios en condados como Miami‑Dade, Broward, Orange y Hillsborough. El ahorro efectivo dependerá del valor de la vivienda y de las tasas impositivas locales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue quien propuso esta nueva ley para reducir el impuesto a las propiedades. Ahora, el proyecto se incluirá en las elecciones de noviembre (Foto: AFP)

EL TEXTO QUE LEERÁN LOS VOTANTES

Para muchos ciudadanos el elemento decisivo será el resumen que aparece en la boleta. Según la versión aprobada por la Legislatura, el resumen indica que la enmienda “establece un mecanismo” para avanzar hacia una eventual eliminación total de los impuestos sobre las viviendas principales. Sin embargo, el texto completo no garantiza una eliminación automática ni obligatoria.

Esa ambigüedad ha sido fuente de debate: patrocinadores y críticos han ofrecido interpretaciones distintas sobre el alcance real de la disposición, lo que hace que muchos votantes busquen análisis locales y consultas con oficinas de tasación del condado antes de decidir.

Diferencias de interpretación entre legisladores:

El senador estatal Bryan Avila sostiene que la medida obliga a crear un procedimiento que permita a gobiernos locales aumentar la exención más allá de los límites actuales, si así lo desean.

El representante Toby Overdorf advierte que la redacción podría permitir a la Legislatura incrementar la exención a cualquier nivel sin volver a consultar a los votantes.

Algunos legisladores prevén litigios y desafíos judiciales antes o después de la votación de noviembre.

¿SE ELIMINARÁN LOS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD?

La respuesta corta: no —al menos no con esta enmienda tal como está redactada hoy—, así que todo se debe tomar con calma. Durante la promoción inicial, DeSantis afirmó que una exención mayor podría dejar un gran porcentaje de viviendas “prácticamente libres de impuestos”. Pero los legisladores añadieron salvaguardas para que los impuestos destinados al financiamiento de las escuelas sigan cobrando su porción.

Comparación: plan original vs. versión final:

Tema Propuesta inicial Versión que llegará a la boleta Eliminación de impuestos a viviendas principales Promovida como objetivo final No está garantizada en el texto Exención Homestead Hasta US$250,000 Hasta US$250,000 Impuestos escolares Podían quedar exentos Se mantienen Fondo estatal para compensar pérdidas locales Sí Eliminado Campaña informativa financiada por el Estado Sí Eliminada

¿QUÉ PASÓ CON LA PROMESA DE UNA EXENCIÓN DE US$500,000?

Otra promesa pública que captó titulares fue la posibilidad de subir la exención hasta US$500,000. DeSantis aseguró que un umbral así permitiría que cerca del 92% de los propietarios de vivienda principal quedaran “prácticamente libres” de impuestos sobre la propiedad. Sin embargo, ni el resumen de la boleta ni la enmienda mencionan US$500,000: la cifra formalmente incluida es US$250,000 para 2028.

De aprobarse, la ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y beneficiaría a miles de ciudadanos en Florida (Foto: Freepik)

EL FONDO ESTATAL QUE DESAPARECIÓ DEL PROYECTO

El plan original contemplaba un fondo fiduciario estatal para compensar a condados y municipios por la pérdida de ingresos. Esa referencia fue eliminada en las negociaciones. Legisladores argumentaron que prometer un fondo podía ser engañoso porque ninguna administración futura estaría obligada a financiarlo.

¿A QUIÉN BENEFICIA REALMENTE LA ENMIENDA?

La enmienda también introduce cambios para propiedades sin exención homestead. Hoy esas propiedades pueden ver aumentos de valoración de hasta 10% anual; la propuesta reduce ese tope al 5%. Aunque defensores dijeron que la medida ayudaría a pequeños negocios, el beneficio no está limitado a ellos y podría aplicarse a:

Grandes corporaciones.

Centros de datos.

Propietarios de viviendas vacacionales.

Inversionistas inmobiliarios.

Dueños de segundas y terceras residencias.

TAMBIÉN SE ELIMINÓ LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN ESTATAL

Un punto práctico: se quitó un programa de difusión valuado en unos US$5.5 millones que habría permitido a tasadores enviar por correo estimaciones del ahorro potencial a propietarios. La razón: una ley estatal aprobada el año pasado restringe el uso de fondos públicos en campañas relacionadas con enmiendas electorales.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS VOTANTES DE FLORIDA?