Varios residentes de algunas partes de Florida están muy cerca de percibir cambios en la temperatura. Esto a raíz de que ya se supo que llegará el primer frente frío de la temporada en el mencionado estado de Estados Unidos. El tema es saber cuándo exactamente. Para ello, te pido que por favor leas esta nota por completo.

¿Qué es un frente frío?

Antes de brindarte la información prometida, es importante que sepas qué es un frente frío. De acuerdo a Cordulus, “es una masa de aire frío y seco que avanza y empuja hacia arriba el aire más cálido y húmedo, provocando a menudo nubes, precipitaciones y un descenso de la temperatura en superficie”. Ten en cuenta que los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje, y viento.

Habiéndote recalcado lo anterior, te cuento que Click Orlando dio a conocer que el primer frente frío de la temporada en Florida llegará este fin de semana. “Si bien es poco probable que las temperaturas máximas de la tarde experimenten grandes cambios, el aire debería sentirse más cómodo este fin de semana. ¡Algunas partes de Florida Central podrían incluso despertar con temperaturas de alrededor de 60 grados!”, indicó.

Florida es un estado de EE.UU. conocido por sus playas, parques temáticos y clima cálido. (Foto: omersukrugoksu / iStock)

Más adelante, esta última fuente señaló que “el área de Orlando no ha tenido temperaturas de alrededor de 60 grados desde el 16 de mayo”. Además, informó que “el frente llega a Florida Central durante el viernes (12 de septiembre). Esto provocará la mayor probabilidad de lluvia al sur de Orlando. El aire más seco detrás del frente se asentará en Florida Central durante el día del sábado”.

Florida es un estado sureño de Estados Unidos, bañados por el Océano Atlántico y el Golfo de México. Su capital es Tallahassee, y su ciudad más conocida es Miami. (Foto: Rainer Lesniewski / iStock)

“Cuanto más bajo sea el punto de rocío, más seco será el aire”

Con respecto a lo que sucederá el sábado por la noche, Click Orlando sostuvo que las temperaturas de rocío caerán a los 15° C. “Cuanto más bajo sea el punto de rocío, más seco será el aire”, precisó, antes de subrayar que el fin de semana debería sentirse “mucho más cómodo, aunque las temperaturas máximas todavía superan los 80 grados”.

La próxima semana la humedad volverá a ingresar a Florida

Pero no solo informó eso. A su vez, dio a conocer que este cambio durará poco. Según señaló, la humedad volverá a ingresar a Florida en la próxima semana, recalcando que generalmente el frente que cambia la temperatura “no llega hasta más tarde en octubre”.